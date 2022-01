Lopes-Szabó Zsuzsa fitoterapeuta szerint érdemes otthon tartanunk citromfűteát, mert nagyon jó vírusölő és nyugtató hatású.



– A gyerekek esetében mindig finom ízű, úgynevezett élvezeti teával, teakeverékekkel indítsuk a teázási időszakot. Virágos-illatos vagy gyümölcsös, piros bogyós, de mindenképpen gyengéd aromájú teakeveréket válasszunk. Próbálgassuk, melyik íz jön be a gyereknek, és mi az az illat, íz, amit zsigerből elutasít. Másik tipp, hogy lehetőleg szűrjük le a teát, ne ússzon benne semmi darabos, ami elveheti a kedvét. Használjunk erre a célra textilzsákot vagy papírfiltert. Fontos, hogy mi magunk mutassunk jó példát, teázzunk együtt a gyerekekkel. Jó, ha minél előbb megszokják a gyógytea ízét, de 12 éves kor alatt bizonyos gyógyteák nem adhatók. Ennek az az oka, hogy gyerekekre vonatkozó hatásvizsgálatokat nem végeztek, így ebben a témában kevés a tudományos ajánlás. Általános szabály, hogy kerüljük az erős hatású gyógynövényeket, például borsmenta, csalán, szenna, orbáncfű. A kamillára sokan allergiásak, ezért kétéves kor felett óvatosan kóstoltassuk. Az erős illóolaj- tartalmú gyógynövényeket vagy készítményeket (ilyen a levendula is) külsőleg is csak hígítva alkalmazzuk. Élénkítő, koffeines fekete teát, zöld teát ne adjunk kisgyerekeknek – mondta.