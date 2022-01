Ma már nemcsak piros, hanem más színű virágú növényeket is vásárolhatunk. Az amarilliszhagymákat nem bonyolult nevelni és virágoztatni, kis odafigyeléssel éveken át szép dísze lesz otthonunknak. A január az az időszak, amikor elő kell vennünk pihenőhelyéről. Ültessük cserépbe úgy, hogy egyharmada kilógjon a földből, majd locsoljuk meg. Aztán kartonpapírból készítsünk egy sapkát rá, fedjük be a cserepet és helyezzük melegebb helyre.

Amikor megjelentek az első bimbók, levehetjük a fedőt, locsoljuk meg újra, majd világos és meleg helyre tegyük.

Az amarillisz levelei 40-60 centiméteresre nőhetnek. A levelek csak a virágszár után bújnak ki hagymájából, így azok kevésbé látványosak. A nyár végén a nyugalmi időszakba érnek, elsárgulnak, lehullanak. A virágzási idő viszonylag hosszú, hetekig virágzik az amarillisz, ettől is az egyik legnépszerűbb virágunk. A nyugalmi időszakban tartsuk alacsony hőmérsékleten, 8-10 fokon. A hagymákat minden ősszel pihentetnünk kell. Szeptember vége felé szedjük fel, tegyük el őket egy kartondobozba és tároljuk őket sötét, hűvös helyen, pár hét alatt a levelük leszárad.

Sikerrel szaporíthatjuk is az amarilliszt, sarjról a legegyszerűbb, hiszen gyakran hoz kis sarjhagymákat, amelyeket könnyedén leválaszthatunk. A sarjhagyma néhány év alatt fejlődik akkorára, hogy virágot hozzon. Ha magról szeretnénk szaporítani, egy ecset segítségével porozhatjuk be a virágot. Ha az megtermékenyült, magházat hoz. A magok akkor lesznek biztosan érettek, ha a magház megsárgult. Ezután a kicsi magokat ültessük jó tápanyagdús földbe. Ügyeljünk arra, hogy a föld nehogy kiszáradjon, mindig tartsuk enyhén nedvesen, de ne is árasszuk el túlságosan. Pár hét elteltével sok kis apró növényke kel majd ki, ha ezek kellőképpen megnőttek, külön­ ültethetjük őket.

Az amarillisz leggyakrabban előforduló betegsége a vörös üszök, amely nagyon könnyen elpusztíthatja a növényt. A hagymákat támadja meg, amelyek elkorhadnak. Ezt úgy kerülhetjük el, ha ­megfelelően tartjuk a virágot. A gombás megbetegedés is könnyen előfordulhat, ezt úgy vehetjük észre, ha a levelek elkezdenek befoltosodni, elszáradni. Egyszerű, gomba elleni szerrel kezelhetjük. A gyapjas tetvek is előszeretettel megtámadják, ez ellen tetű elleni szerrel védekezhetünk.