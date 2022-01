Kata kikísérletezte a receptet, amelynek alapja a felkockázott alma és a körte, de mehet bele például bogyós gyümölcs, szeder, ribizli, eper. Ezeket keverjük össze, ízesítsük mézzel vagy cukorral, citromlével. Fűszerezzük, tegyünk bele narancshéjat, gyömbért, mézeskalácsfűszert, szegfűszeget.



Magas falú tepsiben vagy lábosban süssük, hogy a leve ne folyjon ki, 180 fokon másfél-két órán keresztül, hogy elpárologjon a nedvességtartalma. A saját levében és a cukorban sül, erős koncentrátum készül így, minél sűrűbb lesz, annál koncentráltabb anyagot kapunk. Aki bizonytalan az arányok tekintetében, az egy 20x30-as tepsibe három kilogramm gyümölcsöt tegyen, 20-25 dekagramm mézzel, fűszerekkel, majd 1,5-2 órán át süsse 180 fokos sütőben, és félóránként keverje meg.



Ha mirelit gyümölccsel dolgozunk, előtte engedjük ki a levét, fogjuk fel, abból gyümölcsleves készíthető, vagy igyuk meg. Az alma azért jó a sült teába Kata szerint, mert jól beszívja a többi gyümölcs ízét, illatát, és pektintartalmánál fogva besűríti a készítményt. A sült tea teljesen koffeinmentes, nincs benne aroma és festékanyag sem.



Egy deciliter forró vízhez egy teáskanálnyit adjunk, keverjük el, kicsit várjunk, és már iható is. Cukormentesen is készíthető. A lekvárszerű anyag, ha elkészült, igény szerint leszűrhető, ha kisgyereknek készül. Vagy turmixolható, ha valaki a homogén állagút szereti. A tea zöld fűszerekkel is ízesíthető, kerülhet bele menta, bazsalikom, kakukkfű, citromfű, zsálya. Az utóbbi mostoha fűszernövényünk, pedig gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású.

A sült tea visszahűtve és átszűrve nyáron jeges teának is elkészíthető.