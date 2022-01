Mindenki örült a hónak, előkerültek a szánkók, sokan hógolyóztak, hóembert építettek, vagy a hóban fekve hótündért formáztak, mások séta közben csodálták a hófehér természetet.

Péntek József és felesége, Péntek Józsefné a hóból épített macival fényképezkedett séta közben. Elmondták, sokat jártak itt annak idején a gyerekeikkel együtt, amikor azok még kicsik voltak, és azóta is, amikor csak tehetik, jönnek ide. Örömmel látták, amint gyerekek és felnőttek megépítették és megformázták a szombat reggeli hóesésben ezt a hómacit, ami két méternél is magasabb lett. Arról is beszéltek, hogy nagyon tetszik nekik a havas környezet, örülnek annak, hogy végre esik a hó, mert ez adja a tél igazi hangulatát.