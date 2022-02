"Turistának lenni jó, mert nem csak nézel, látsz is. Látod a másik embert, ahogyan él, hallgathatod, mit gondol, megtudhatod, hogyan érez. Gyaloglás közben van csak igazán szabadon idő erre" – fogalmaz kedvcsinálóként a túravezető és úgy véli, a hegy, a völgy, az erdő, a mező szelíden keblére veszi az embert, befogadja, így kifújhatjuk magunkat, el tudunk gondolkodni. Meg tudjuk érteni mások érzéseit. Ehhez tökéletes helyszín a Bakony, melynek régi misztikumából még ma is sok minden megvan – állítja Mészner Viktor. 1988 áprilisában elindított kilométer-számlálójának állása már 54 ezernél jár. Ekkora távot tett meg összességében gyalog.

Mészner Viktor Forrás: családi

– A túrázás teljes szabadságot ad. Kint a természetben nincs semmiféle bezártság. Isten szabad ege alatt rengeteg a változatos látnivaló – nemrégiben is erről győződhettek meg a velem tartók. Februári túrára több mint hatvanan jöttek el. Zirc nyugati oldalának szórványtelepüléseire, például Akliba, Tündérmajorba, ahol csak néhányan laknak. Igyekszem lehetőség szerint a természeti élményeken kívül másféléket is nyújtani, ezúttal például házi rétessel vártak minket egy háznál. Jelzett útvonal három kilométert tettünk meg, a többit fejből jól ismerem, térkép nélkül. Így a túrázóknak stressz nélküli élményt, nyugodt kikapcsolódást jelentett a táv megtétele. Nem kellett attól félniük, eltévednek. Jó levegőn, viccelődve olyan helyeket fedezhettek fel maguknak, amiket különben sosem néztek volna meg. Mindent megkaptak, ami a hétköznapokból általában hiányzik – mondta el a gyakorlott erdőjáró, akit három évesektől a 77 esztendőseik többen szívesen követnek. Máskor vasúttörténeti kiállítást, kevésbé ismert pincék meglátogatását iktatja be a kirándulásokba.

– Csak egy jó cipő és erős elhatározás kell – szögezte le tapasztalatai alapján és hozzátette: ki-ki az erőnléte szerinti szintemelkedést, távolságot választhat, amit még elbír. Nincs túra előzetes tervezés nélkül, váratlan helyzetekre is fel kell készülni, mindig kell B terv is. A mobiltelefon helymeghatározójára nem mindenhol számíthatunk, nincs mindenhol térerő. Viktor még akkor is felkészül, ha reggelente pár órára megy sétálni a természetbe. Helyismerete miatt többször hívták segíteni, eltévedt embereket megkeresni, éjjel is. Mindig megtalálták a bajban lévőket.

– A Bakony titka, hogy még mindig kicsit messzinek tűnik, így őrzi zártságát. Erdősültsége még mindig kiemelkedően magas. Növényzete, állatvilága sokszínű, a környezetkárosítás, -szennyezés kevésbé érinti. A haramiák emléke pedig már csak kedves legenda, biztonságos kirándulóhelynek számít – fogalmazott Mészner Viktor.