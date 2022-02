Szöllősi Adrienn meséli, hogy annak idején Veszprémben voltak sportrúdtánc-foglalkozások, ez később kiegészült a légtornával, amire már a kedvesével járt – magánórákra is. Azonban a megyeszékhelyen nem volt elég a belmagasság abban a teremben, ahol gyakoroltak, ezért a fővárosban kerestek és találtak alkalmas helyet.

A tanáraik azonban biztatták őket, hogy hozzák el Veszprémbe is ezt a sportot. Nem tétlenkedtek, így a párjával, Holczmann Róberttel és Surányi Sára oktatóval igyekeznek évek óta megszilárdítani ezt az unikális sportot.

Az edzések három eszközön – hammock, szalag (silk), karika – zajlanak. A legkönnyebb a hammock – mondja Szöllősi Adrienn –, a kezdőknek ezt szokták javasolni. – Erőnléttől és hajlékonyságtól függően tudunk feladatokat adni, de mindig a legkönnyebbel kezdjük, hiszen a saját testsúlyunkat kell elbírni – magyarázza.

A tanítványaik sokféle korosztályból állnak össze, egészen a hatévesektől, ez alatt a kor alatt nem is javasolják. De van 18, 30, vagy éppen 40 esztendős felnőtt is, aki megy és tornázik.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

– Először mindenkinek a karizmát veszi igénybe az edzés, és az ujjainkat – árulta el. – Akik a legjobban ráéreznek erre, azok a falmászók és a TRX-esek, akik egyébként is leginkább saját testsúllyal dolgoznak.

Összesen közel hatvanan járnak hozzájuk. Hogy miként zajlik egy óra?

– Bemelegítéssel kezdünk, majd a legkönnyebb eszközön, a hammockon laza feladatokat csinálnak sportolóink. A fiúknak általában a karikát szoktuk javasolni, őket a párom szokta edzeni – derült ki Szöllősi Adrienn szavaiból. – Hátrahajlásokat, felhúzásokat, hátradőléseket csinálunk.

Amit nagyon szeretnének, az egy saját terem. Ebbéli álmuk legkorábban jövőre valósulhat meg. Az ígéretek szerint a volt Gyermekkórház helyén lehet egy 60 négyzetméteres termük. Ha így lesz, nem csak heti négy óra foglalkozást tudnak majd tartani tanítványaiknak.

Szövetségük Budapesten székel, ők évente kétszer, háromszor szerveznek versenyeket. Ezeken részt venni azért fontos, mert ezekről lehet kijutni Európa- vagy világbajnokságra. Tavaly öt versenyzőjük is jogot formálhatott egy-egy nemzetközi indulásra, azonban a pandémia miatt elmaradtak a versenyek. Ami azonban biztos: évente egyszer gálát tartanak karácsonykor, amikor minden érdeklődőt várnak.