A helybeli fiatalember úgy fogalmazott, hogy nemcsak ő, de Szigliget is büszkélkedhet ezzel a hatalmas fogással. - Leírhatatlan, amit érzek, hiszen ez a csodálatos hal, amelynek súlya 24,975 kilogramm, új egyéni rekordom is egyben. A Balaton ismét megmutatta, hogy miért is szeretik annyira a horgászok - tette hozzá.