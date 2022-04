Az idei tavaszi és nyári divat kedvencei maradnak a blézerek, a bővebb nadrágok, és érkeznek a horgolt ruhák, pulóverek, kardigánok.

A pasztellszínek helyett az élénkebb árnyalatok és a virágminták lesznek divatosak Peszlen Mária divattanácsadó szerint. Anyagok terén a fényes szatén, sifon, nejlon, a flitteres, fémes hatású vagy természetes hatású géz. A divatot a merész, áttetsző, a testet alig takaró ruhák is uralják. A westernhangulatot árasztó rojtok ismét visszatérnek a divatba, de nemcsak a ruhákon, hanem a kiegészítőkön, így a táskákon és a fülbevalókon is hódítanak. A bohém mintás felsők, nadrágok élénk szí­nűek lesznek. Akár a szivárvány minden színét viselhetjük, köztük az év árnyalatát, a kékeslilát és a gyógyítást szimbolizáló zöld minden árnyalatát. A horgolt felső viselhető szaténszoknyával vagy nadrággal, a 80-as évekből ismert puffos ujjú blézerrel, vagy kosztümmel. Még mindig hódít a pliszírozás, amely nem feltétlenül erősíti az alakot. A testhez simuló overall mellett hódít a trapéz szárú és a párhuzam nadrág. Utóbbi a magas, vékony hölgyeknek áll jól. Megmaradt a divatban a különleges kivágású ruha, a csípőnadrág, a platform és a gyöngyékszer. A táskák nőiesek és jól kihasználhatók idén. Klasszikus fazonúak, vagy retró retikülök. A legtrendibbek apró pántosak, feltűnő díszítésűek. Jellemző a színkavalkád, az élénkebb tónusok, a lilák, de a piros, zöld vagy kék retikül is divatos. A legmenőbbek a kézitáskák, amelyek most nagyobbak, különleges fazonúak. Megjelennek a vödörtáskák, a kerek, félhold alakú darabok. Csillognak, flitteresek, láncosak.

A cipők között már nem találjuk meg az eddig kedvelt tavaszi csizmákat, inkább a vastag talpú mokaszinokat. A robusztus megjelenés ellenére nem nehezek, a terjedelmes talprész a 20. század utolsó évtizedeit idézi. A masszív talp látványán finomítanak a csatok és bojtok. A mokaszin kényelmes, és a sokszor szeszélyes tavaszi időjárásban praktikus. A klasszikus fekete mellett találkozhatunk barna és bézs darabokkal, nem csak klasszikus bőrből, hanem velúrbőrből is készülnek. Aki idegenkedik a vastag talptól, az választhat szerényebb mokaszint. A platform talpú illik a klasszikusan elegáns stílushoz, fehér inghez, fekete, térdig érő szoknyához. Felvehetünk mellé színes térdzoknit, miniszoknyát, de farmert is, vagy blézert.