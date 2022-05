Mielőtt arra kértem volna Bondor Virágot, a Kid Rock and Roll Sportegyesület vezetőjét, hogy tisztázzuk, sport vagy inkább tánc, amit napról napra hatalmas szenvedéllyel űznek, egy Kid Rock-os hölggyel ültünk le beszélgetni. Idén tizennégy esztendeje, hogy táncol Gönczöl Regina. Óvodásként kezdte, mára a második családja a Kid Rock.

– Együtt nőttünk fel a többiekkel, mindent megbeszélünk egymással, edzéseken kívül is találkozunk – mesélte a táncos hölgy, aki már edzősködik is. Elárulta, a későbbiekben is ezzel szeretne foglalkozni. Mint mondta, a jó táncos számára elengedhetetlen a megfelelő izomzat, az egymás iránti bizalom, valamint az, hogy élvezze, amit csinál.

– Ez sport és tánc egyben, nem is csoda, hogy a Magyar Táncsport Szakszövetséghez tartozunk – válaszolta a bevezetőben említett kérdésünkre Bondor Virág. – Azért sport, mert akrobatikus elemek vannak benne, ami a tornára és a sportakrobatikára hasonlít, onnan jönnek a gyakorlatok. Viszont a többi része tánc. Az akrobatikus rock and rollnak is vannak alaplépései, műfaji sajátosságai. A swingből jön a ritmus, ez is az őse ennek a műfajnak – fűzte hozzá az egyesület vezetője.

Virág kilencévesen kezdett el táncolni. Többféle műfajt is kipróbált: a hiphopot, a versenytáncot, az akrobatikus rock and rollt, a jazzbalettet. – Választani kellett, hiszen több mindent nem lehet versenyszerűen űzni. Azért döntöttem az akrobatikus rock and roll mellett, mert a versenyek hangulata magával ragadó. Ez egy közösség, mivel csapatsport. A táncosok és a nézők egyaránt szurkolnak, ezért van olyan különleges hangulata a versenyeknek, mint másutt talán sehol.

Virág megjegyezte, Veszprémben komoly gyökerei vannak ennek a sportnak, elég csak az Anakonda Rock and Roll Clubra gondolni, amelyet Kis Katalin és Szakál Attila működtetett. A Kid Rock and Roll Sportegyesület vezetője nem titkolja, rengeteg lemondással járnak a klub körüli teendők. Így fest egy napja: 6 órakor ébred, elmegy edzeni, hiszen fizikálisan neki is topon kell lennie. Délelőtt az irodai munka vár rá, majd 15-től 21 óráig edzéseket vezet. Hétvégén pedig következnek a versenyek, ugyanis pontozóbíróként és versenyfelügyelőként is helyt kell állnia. Előfordul, hogy két és fél hónapig nincs szabadnapja.

Vajon mennyi időbe telik egy három-négy perces műsor összeállítása egy versenyre?

– Kitalálunk egy témát, amely a koreográfia alapötlete lesz. Először a zene készül el, melyhez összerakjuk a koreográfiát, majd közben megtervezzük a ruhát. A nyári edzőtáborban próbálunk, finomítunk a műsoron. Leginkább az akrobatikus elemek begya- korlása vesz igénybe hosszabb időt, ugyanis kizárólag akkor engedjük gyakorolni, ha már biztonságosan tudják elvégezni – hangsúlyozta Virág, aki úgy fogalmazott, a Kid Rock and Roll Sport- egyesületnél olyan 16 és 25 év közötti lányok edzenek, akik a klubnál nőttek fel nálunk. Egy részük már edző, azaz ez az első munkahelyük. A lányok középiskolások, egyetemre járnak, illetve többen dolgoznak, van köztük tanárnő és banktisztviselő is.

Az akrobatikus rock and roll Európában és Ázsiában rendkívül népszerű. Az oroszok nagyon jók benne, ugyanakkor mi, magyarok is ezen sport elitjébe tartozunk, mint ahogyan az ukránok is.

– Magyar szakemberek viszik ki a tudást külföldre. Tényleg nagyon jók vagyunk. Például az elődklubunknak számító Anakonda egyik korábbi vezetője, Kis Katalin a világszövetségben alelnöki posztot tölt be – mutatott rá Bondor Virág.

Az egyesület jövőjével kapcsolatban azt mondta, szeretné, hogy minél több eredményes versenyzőjük legyen. Emellett időről időre jó lenne megújulni, az élvonalban maradni, ez is fontos cél, hiszen jelenleg a Kid Rock and Roll Sportegyesület az egyik legeredményesebb vidéki klub.

Egy másik versenyzőtől, a tizenhat éves Halász Grétától megtudtuk: tíz éve az egyesület tagja, egy veszprémi sportiskolában tanul. Három csapatban táncol, ami heti hét edzést jelent, de nem feltétlenül mindennap, hanem olykor egy nap van két tréningje. Suli mellett ez nem könnyű.

– A tánc az életem! Vannak, akik hobbiszinten táncolnak, de számomra annyira az életem része a tánc, hogy nem tudom elképzelni a mindennapjaimat nélküle – fogalmazott Gréta. Emlékei szerint egy éve járt az egyesülethez, amikor elkezdett versenyszerűen táncolni. Akkor szippantotta be végleg ez a világ, köszönhetően a versenyek hangulatának, az adrenalinnak. Elárulta azt is, hogy egy fellépőruha három hónap alatt készül el. Például az egyik ruháját hat- ezer darab kis strassz díszíti.

– A színpadon a megjelenés nagyon fontos. A ruha mellett a smink és a haj is hangsúlyos. Fontos az összhatás, az, hogy a csapat tagjai ugyanolyannak nézzenek ki, még akkor is, ha természetesen nem vagyunk egyformák. A színpadon egységet kell látniuk a nézőknek, a zsűrinek – magyarázta Gréta, aki hozzászokott a tánc miatti lemondásokhoz, a környezete ma már megérti, miért nem megy el egy-egy buliba vagy más baráti eseményre.

– Persze, tudok időt szakítani a barátaimra, de ha edzés és verseny van, az más – mondta mosolyogva.

A Kid Rock and Roll Sportegyesület tagjai jelenleg egy világkupa és egy Európa-bajnokság előtt állnak – utóbbira a klub éremesélyes párossal utazik. De az már egy másik történet.