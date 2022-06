Az Agrárminisztérium támogatásával 2020 ősze és 2022 tavasza között két ütemben összesen 36 ezer sorfával gazdagodott 1350 magyarországi, tízezer fő alatti település.

– A program kiemelkedő környezeti hasznosságán túl szemléletformáló és közösségi élménnyel is gazdagította a települések lakóit, miközben felhívta a figyelmet a Vidékfejlesztési Program erdősítési pályázataira. Lehetővé tette továbbá, hogy a fásításokkal hozzájáruljanak az egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb környezet kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. A több éven keresztül futó fásítási programban a Bakonyerdő Zrt. szakmai támogatóként, az Országos Erdészeti Egyesület programkoordinátorként vett részt – mondta el a szakember.

Az Agrárminisztérium összehangolt programjainak célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát fával, erdővel borított térségek tegyék ki. A Bakonyerdő Zrt. működési területén a tavaszi ültetési szezonban huszonhárom, a két év alatt összesen kilencvenhárom település igényelt sorfákat, melyeket a KEFAG Zrt. csemetekertje biztosított. Helyenként egy-egy fásítási program igazi közösségépítő eseményként valósult meg, mely a falu lakosságának összetartozását is erősítette. A közös zöldítő munkára összegyűlt a falu apraja és nagyja, hogy együtt tegyék szebbé, élhetőbbé utcáikat, parkjaikat, játszótereiket, sportpályáikat. Bíznak abban, hogy a szakszerű ültetésnek köszönhetően az elültetett fák évtizedekig fogják szolgálni a településen élőket. Az országfásítási program több szervezetre is inspirálóan hatott, ennek köszönhetően a MOL-Új Európa Alapítvány március 1-jén elindította a „Neked Zöldül” programsorozatot, melynek első fázisában több ezer sorfát ajánlott fel a kistelepülések számára. Az országfásítási program egyik fő eleme még az új erdők telepítése is, melyre a földtulajdonosok számára a pályázati lehetőségek továbbra is nyitva állnak a VP5- 8.1.1-16 Erdősítések támogatása keretében.

– A faültetéssel és az erdőtelepítéssel nemcsak a szélsőséges időjárás hatásait tudjuk csökkenteni, hanem bízva a jövőben, egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk. Már egyetlen fa elültetésével, kisebb facsoportok létrehozásával, a belterületi fásítással hozzájárulunk a közös célok eléréséhez, az egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb települések kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez – hangsúlyozta Lunk Eszter.