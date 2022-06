A megnyitón Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő elmondta, az esemény nagy öröm a város számára, hiszen a pandémia miatt több rendezvénye elmaradt a motoros közösségnek is, ám ezt a hagyományt a helyi kétkerekűek rajongói nem hagyták elveszni.

- A motoros közösségről három dolog jut eszembe: szabadság, szerelem, sebesség. Ez egy olyan életérzés, amelyet csak a motoroknak és annak a közösségnek köszönhetően élhetek át azok is, akik most itt vannak - mondta Sótonyi Mónika. - Ahhoz, hogy közkedvelt rendezvénnyé nője ki magát az esemény, kellett az a töretlen lelkesedés és rajongás, amivel ragaszkodnak a veterán csodákhoz a kiállítók és a rendezők.

Hangsúlyozta: nem csak megmutatják a csodás járműveket, hanem mindig valamilyen jótékony cél is vezérli a motorosokat, amiért külön köszönet jár. A képviselő azt kívánta, hogy évre évre sikerüljön megrendezni a seregszemlét és azt tudják bővíteni, színesíteni.

- Az idei évben a jótékonykodásunk szintén a Motoros Mikulás lesz, amikor is a fogyatékkal élő gyermekekhez viszünk ajándékokat - tudtuk meg Izbéki Gábortól, a Veszprémi Motoros Egyesület elnökétől. - Ám előtte, szeptember első szombatján tarjuk a tizedik Snóbli Motoros Túránkat, amin volt már 250 nevezőnk is. Ezen az eseményünkön is mindig gyűjtünk a rászorulóknak. A mottónk az, hogy "motorozz és segíts".

Mayer Géza Révkomáromból érkezett az ottani veteránmotorosok vezetőjeként. Mint mondta, ezúttal nem jöttek sokan, de legközelebb - ígérte - jóval többen lesznek.

Az esemény kiemelkedő része volt a rendőri felvezetéssel indult felvonulás kora délután.