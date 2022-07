A barackot Kata leforrázza, kézmelegre hűti, lecsepegteti a levét és lehúzza a héját. Többek között attól lesz szép sárga a lekvár színe, hogy a héj nem kerül bele. Az abban levő rostok elszínezik a lekvárt, de a barack fajtájától is függ a szín.

– Ha két-három év után végre van sárgabarack, akkor vegyük a fáradságot és hámozzuk meg. Lobogó forró vízben, egészben abálom a barackot az érettségétől függően két-három percig. Aztán szűrőkanállal veszem ki, hűlni hagyom, és akkor már egy kézmozdulattal le tudom húzni a bőrét. Így a lekvár főzési ideje majd rövidebb lesz. Amíg hűl, addig sok levet ereszt. Azt felfogom, átszűröm, hozzá passzírozok néhány barackot, és ivólének, vagy szörpnek teszem el. A lekvárba lehet főzni mazsolát, mentát, fűszereket is.

A klasszikus lekvárt ízesíthetjük fehér csokival, mentával, mazsolával, vaníliával, marcipánnal, narancshéjjal. Ha cukorral főzzük, azt csak a legvégén tegyük bele, hogy ne színezze el a lekvárt. Kilogrammonként 10-15 dekánál több cukrot ne tegyünk bele, mert elnyomja a gyümölcs ízét. A lekvárosüvegeket felcímkézve tegyük el, írjuk rá az évjáratot, mert bár nem romlik meg több év alatt sem, de a sárgabarack- és az eperlekvár veszít élvezeti értékéből, színéből, zamatából. Utóbbit egy évnél tovább ne tartsuk. Mindig a régebbit használjuk.

Nagyon finom az Indiából származó csatni, amelyet sárgabarackból is készíthetünk. A zöldséges-fűszeres gyümölcsszószt nyáron sültek, grillhúsok, párolt zöldségek mellé adhatjuk. Annak mindig zsiradékon, olívaolajon dinsztelt sült hagyma az alapja, arra daraboljuk a gyümölcsöt, de tehetünk bele paprikát, paradicsomot is. Roppanósra hagyhatjuk benne a hagymát, és a főzési idő közepén tegyük bele a barackot, mert hamar puha lesz. Kerülhet bele aszalt vörös áfonya, mazsola, indiai fűszerek, római kömény, gyömbér, rozmaring, szegfűszeg, fahéj, kardamom. Akár magyarosan is elkészíthetjük kakukkfűvel. Készülhet csípősen és édesen, egy kis balzsamecettel besavanyíthatjuk.

A klasszikus kovászos uborka mellett jó kiegészítés lehet, de vegáknak, vegánoknak szintén remek ízpótló. Egy-két hetet hagyjuk pihenni, aztán fogyasszuk – mondja Kata, aki a sárgabarackmagot sem dobja ki. Összegyűjti, kiszárítja, megtöri.

– Érdemes naponta egy-két magot elropogtatni. A cianid- tartalma miatt többet nem ajánlott, de kismértékben egészséges, mert magas az E-vitamin- tartalma, és jó a bőrnek, hajnak, pusztítja a rákos sejteket. Kisgyerekeknek ne adjuk. Süteménybe darálva a dió, mandula közé keverve édes-kesernyés ízt ad. A magot sokan de- korációs célra teszik el, és asztaldíszeket, képeket készítenek belőlük. Ha nem tudjuk hasznosítani, a komposztra kidobhatjuk – mondja Kata.

Hozzáteszi, hogy a sárgabarackot együk frissen is, mert magas a rosttartalma. A benne levő vitaminok, nyomelemek jó hatással vannak az emésztőrendszerre. Tehetjük gyümölcssalátába, adhatjuk húsok mellé kis cukorral felfőzve, illetve grillezve. Gyümölcsrizsbe keverhetjük, barack­- krémlevest készíthetünk belőle. Süteményekbe szintén használhatjuk, és a szilvás gombóc nyári változata, barackos gombóc is készíthető belőle. Pohárdesszertekhez is kiváló, összemixelve más gyümölcsökkel, vagy túróval, tejszínnel.

Aszalva szintén finom, de nem lesz olyan, mint a bolti, ne ijedjünk meg ettől. Aszalhatjuk a hámozott, nem túl érett, de félpuha, nyers barackot felkarikázva vagy negyedekre vágva. A vitaminok nem sérülnek, ha 40-42 foknál magasabb hőmérsékleten nem aszaljuk, de akár 40 óra is lehet így az aszalási idő. Ha napon aszaljuk, takarjuk le, mert a rovarokat vonzza. Amikor zörgősre száradt, befőttesüvegekbe tesszük és tegyünk pár babérlevelet a tetejére. Nem veszi be a babér ízét, de annak a csírátlanító olajkipárolgása az esetleges penészedést megakadályozza. Jól kimosott, csírátlanított üvegbe tegyük, ami teljesen száradjon meg, különben visszapuhul a gyümölcs, és a nedvesség táptalajt ad a penésznek. Akár szódabikarbónás vízzel is átmoshatjuk. Ne töröljük, tiszta konyharuhán csöpögjön le.

Sötétben, kamrapolcon tároljuk. Ha édesebbre vágyunk, cukorral tartósítsuk, az a mikroorganizmusokat nem engedi szaporodni. Egy kilogramm cukrot egy-másfél liter vízzel kell ehhez sűrűre felfőzni, folyós méz sűrűségűre. Ha kevesebb vizet teszünk bele, hamarabb besűrűsödik, de nagyobb az esély, hogy leég. Folyamatosan keverni kell, hogy ne karamellizálódjon rá az edényre a cukor. Amikor elkészült a szirup, a feldarabolt barackot tegyük bele, és öt-tíz percen át főzzük benne. Aztán szedjük tálcára, hagyjuk szikkadni. Ezt kétszer-háromszor még meg kell ismételni, de csak egy-két percre tegyük már a gyümölcsöt a szirupba. Abban a nedvességtartalmát kiengedi, és a cukrot beszívja. Ha sütőben aszaljuk, tegyük rácsra a gyümölcsöt és tegyünk alá tepsit, hogy felfogja a csöpögő levet – tudtuk meg a szakembertől.