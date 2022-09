A bort később palackozzák és értékesítik – tudtuk meg Neszler Imre Attilától, a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnökétől, aki Hangodi László történész, főmuzeológussal kóstolta az erjedő mustot.

– Néhány évtizednyi szünet után ismét érezni lehet a forrásban levő bor illatát a tapolcai városközpontban. Így volt ez régen is, amikor a házak alatt húzódó Lessner-pincerendszerből érezhették az utcán sétálók az illatot. Amikor elkezdtük egyrészt az Ózsinagóga-projektünket, másrészt pedig a kultúrtörténeti sétáinkat a tapolcai, ma már műemléki címet viselő Lessner-pincerendszerrel, szerettük volna, hogy idővel legyen egy olyan különleges termékünk, amit a vendégeink hazavihetnek, mi pedig büszkék lehetünk erre. A Lessner család történetét ismerve nem volt kérdés, hogy ha egyszer elérkezik az idő, ez a bor lesz majd. Emellett az szintén közrejátszott az elhatározásunkban, hogy az első tanult szakmám erjedésipari termékgyártó-borász volt. Így a bor és annak elkészítése ugyancsak közel állt és a mai napig közel áll hozzám. Ezt a tervet anyagi források hiányában eddig kénytelenek voltunk elhalasztani. Azonban tavalyi őstermelőként sikerült szőlőterületeket vásárolnom Badacsonytomajon és Badacsonytördemicen. Ezt követte a gépek és eszközök beszerzése. A helyszín adott volt. Egy ideig gondolkodtunk azon, hogy a több mint 1700 négyzetméter alapterületű Lessner-pincében tároljuk a bort, de végül a must az Ózsinagóga nagyjából 200 négyzetméteres pincéjében talált magának otthont – mondta Neszler Imre Attila.

Hangodi László a pincerendszerben vezetett túrák alkalmával szokta mesélni az odalátogató vendégeknek, hogy egykor Tapolca főutcáján érezni lehetett a forrásban lévő must, illetve a bor illatát egészen a kilencvenes évek elejéig.

– Az elmúlt hetekben, aki a Fő téren elsétált, gyakorlatilag ezt az érzést újra vagy először, de átélhette, mivel közel kétezer liter, többségében olaszrizling, szürkebarát és minimális kékfrankos szőlőből készült must forr jelenleg is az Ózsinagóga pincéjében – mondta a történész.

– A leszüretelt szőlő teljes mértékben a saját tulajdonban levő és saját művelésű badacsonytördemici Terra Turdemiz nevet viselő birtokunkról származik. A készterméket palackozzuk és értékesítjük. A Tapolcai Értékmegőrző Egyesület, illetve a hegy leve közötti összefonódást erősíti, hogy november elejére egy kétnapos rendezvénysorozatot szervezünk, a RizlingFest fő témája a bor, a kultúra és a zene közötti régi időkre visszavezethető kapcsolat lesz – tette hozzá Neszler Imre Attila.