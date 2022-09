Amikor még nem volt hűtő­szekrény, és csak a kamra jelentette a tárolási lehetőséget, meg kellett fontolni, hogyan tegyék el az ínségesebb időszakokra azt a sok földi jót, amit a tavasz és a nyár a kertekbe varázsolt. Muszáj is volt eltenniük, mivel a pazarlás szóba sem jöhetett, ahogyan az sem, hogy leugranak a sarki kisboltba. Most pedig, amikor az árak az egekbe szöktek, s a gyümölcsök a piacokon is egy vagyonba kerülnek, nem beszélve a boltban vásárolható befőttekről, érdemes otthon is eltennünk néhány üvegnyi gyümölcsbefőttet, télen nagyon hálás lesz majd a házi finomságért az egész család.

Ha eddig többnyire csak hobbiból is főztünk be bármit, kezd mind nagyobb divatja lenni a házi készítésű finomságoknak, és egyre fontosabb, hogy mit eszünk, az elszálló élelmiszerárakról nem is beszélve. Sokan ezért vállalják a befőzés és a lekvárkészítés „nyűgjét”, és nem bánják meg, mert olyan ízkombinációkat varázsolhatnak az asztalra, amilyeneket a boltokban biztosan nem fognak kapni. Ráadásul rengeteget takarítunk meg a családi kasszának, hiszen egy bolti szilvabefőtt töredékéért készíthetjük el a finom házi kompótot, akár tripla mennyiségben is.

Amellett hogy a befőzés örömforrás is lehet, érdemes megfontolni, hogy szánunk rá pár órát a hétvégén, hiszen a boltokban már most rendkívül magas árakon juthatunk hozzá a gyümölcsbefőttekhez, az árak pedig az előrejelzések szerint tovább emelkednek majd októberben.

Miután eldöntöttük, hogy hozzálátunk a házi befőzéshez, a következőkre figyeljünk oda. Fontos, hogy mindig megbízható helyen vásároljuk meg a befőzéshez, lekvárkészítéshez szükséges alapanyagokat. Ha pedig magunk termesztjük a gyümölcsöt, akkor véletlenül se legyen permetszer a felhasználni kívánt nyersanyagon. Az alapanyagok mindig jó minőségűek legyenek, a tartósításra szánt termékeket mielőbb dolgozzuk fel, mi­után beszereztük, leszedtük. Ha mégis tárolni kell, a zöldségek, gyümölcsök számára 10-15 fok ideális. Sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú alapanyagot soha ne használjunk fel a befőzéshez!

Az üvegeket mosogatószeres vízzel mossuk el, meleg vízzel öblítsük át, forrázzuk ki, de ha van mosogatógépünk, a tiszta üvegeknek és a csavaros tetőknek elég egy magas hőfokú átmosás. Az eltenni kívánt zöldséget, gyümölcsöt át kell válogatni – szükség esetén meg kell tisztítani, a hibás részeket kivágni – és alaposan megmosni.

A hőkezeléssel történő tartósítás az egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb befőzési módszer. Minél magasabb hőmérsékleten, minél tovább történik a hőkezelés, annál biztonságosabb a termék. A főzés, hőkezelés szinte teljesen elpusztítja a baktériumokat. A dunsztolás biztosítja, hogy a lezárt befőttesüveg és annak tartalma hosszabb ideig maradjon a mikroorganizmusok pusztulását segítő hőmérsékleti tartományban. Száraz dunszt esetén az alaposan kimosott és kiszárított befőttesüvegekbe belemerjük a forrón készült terméket (például lekvárt, gyümölcsöt, lecsót), majd lezárjuk, fejre állítjuk rövid időre, hogy minden levegő távozhasson belőle.

Vizes vagy nedves dunsztot (gőzölést) akkor alkalmazunk, ha a termék jellege a főzést nem teszi lehetővé. Ilyenkor a jól kimosott üvegekbe beleszedjük az eltevésre szánt zöldséget, gyümölcsöt, rátesszük a felöntőlevet és lezárjuk. Egy edénybe annyi vizet öntünk, amennyi kétujjnyi híján az üvegek pereméig ér, majd az edényt melegíteni kezdjük. A befőttnek teljes mélységében át kell forrósodnia. Mindkét esetben az üvegeket jó hőszigetelő réteggel (papír vagy textil) vesszük körül, esetleg dobozba, hűtőtáskába helyezzük. A termékeket addig hagyjuk a dunsztban, amíg ki nem hűlnek.

Az üvegek légmentes zárása a házi tartósítás kulcsfontosságú eleme. Amennyiben az üveg lezárása nem megfelelő, az eltett élelmiszer megromlik, megpenészedik. A zárás hibáin ugyanis könnyedén bejutnak a romlást vagy megbetegedést okozó mikrobák az üveg belsejébe, és ott elszaporodnak. A befőttes­üvegek lezárásához érdemes minden évben új, ép fedeleket beszerezni. A biztonság kedvéért a csavaros tetőre is lehet celofánt vagy fóliát tenni.

A befőtteket hűvös, szellős, száraz helyen, napfénytől védve tároljuk. Penészesedő helyiség az üveg penészesedését is okozhatja, a nyirkos levegő pedig a fémfedelek rozsdásodásához vezethet, ami a fedél kilyukadását, az élelmiszer romlását okozhatja. A felbontott házi konzerveket, befőtteket hűtőben javasolt tárolni a felnyitásuk után, és lehetőség szerint két-három napon belül el kell fogyasztani.