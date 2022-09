A habját kell elfőzni, hogy ne legyen mérgező, azt gyakran leszedegetjük a tetejéről. Majd üvegekbe, dunsztba rakjuk, de ezzel csak a nap végére végzünk – sorolta Győry Tünde polgármester. Azt is elmondta, hogy eddig csak híres bodzás-mákos hosszúkalácsukba tették bele a gyalogbodzalekvárt, de sejtették, hogy felhasználása sokrétűbb lehet. Ezért meghívták Dobos Bea gasztrobloggert, megkérték, gondolja újra ezt a finomságot, mutassa meg, hogyan lehet többféle sütemény ízesítésekor, díszítésekor bevetni. Ő beletöltötte profiterol kis fánklabdáiba, puffjaiba, macaron töltelékébe, rárakta muffin és diós-mákos piskótatorta tetejére, lapjai közé, pohárkrémekben is rétegezte a sötét színű lekvárt gyümölcszselévé alakítva. Jól illik például tápióka- és chiapudinghoz, mascarponekrémekhez, íze, színe okán is.