Az állatok világnapja apropóján évek óta minden élőlény védelmére igyekszik felhívni a figyelmet az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma. A zirci intézmény ezért most is aszfaltrajzversenyt szervezett általános iskolásoknak, akik színes műveikkel töltötték meg a Rákóczi téri parkoló végét. – Idén tizenöt háromtagú csapat jelentkezett a felhívásra, a megadott témából felkészültek – tudtuk meg Sinigla Mónika igazgatóhelyettestől. Ugyanis rendre az adott esztendőben az év állatainak, növényeinek választott fajokat kell az alkotások során megjeleníteni. Ezúttal a gyerekek a törpeegeret, a zöld küllőt, a homoki gyíkot, a bodorkát, az óriás énekeskabócát, a cickafarkot, az agárkosbort, a nagylevelű hársot vagy az ízletes rizikét színezhették ki krétáikkal, miután előzetesen megismerték kinézetüket.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Sinigla Mónika arról szintén beszélt, hogy így szeretnék felhívni a figyelmet arra, mennyire sokféle az élővilág, s amíg így marad, addig nem válik túlzottan sérülékennyé, azaz vigyázhat ránk. Arra is rávezetik a diákokat, mennyi észrevétlen érdekesség, csoda van közvetlen környezetünkben, amit érdemes óvni. Az ezekről játékosan szerzett tudást biztosan nem felejtik el, és így a környéken tett sétáik során felismerhetik a bakonyi flóra és fauna egyedeit.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

– A zöld küllő annyira gyakori a Bakonyban, hogy akár Zirc belvárosában is látható. Hallható is, hiszen harkályféle, kopogtat a fákon élelemszerzéskor. A főtéren, a park talaja közelében felfedezhető, ugyanis kedvenc eledele a hangya, szereti a bolyokat meglátogatni ez a viszonylag nagytermetű madár. A törpeegér viszont egészen apró, védett kisemlős, nádasokban, vizes élőhelyeken lakik, vékony fűszálakból fészket épít magának. A cickafark gyógynövény, ülőfürdőben alkalmazható, női bajokra jó, aromás, ha összedörzsöljük leveleit, kellemes illatot áraszt. Zirc környékén minden gyepes területen megnő. Az agárkosbor védett orchideafélénk, kistermetű és korán, áprilisban virágzik, fehéres, rózsaszínes vagy sötétlilás szirmokkal – sorolta a szakember. A helyi tanulók és a Borzavárról érkezett diákok pedig elmondták: régóta tetszik nekik a zöld küllő, a törpeegér pedig cuki, ezért házat is rajzoltak neki. Több csapat előre elkészített vázlat alapján dolgozott.