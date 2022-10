Az információs rendszerekkel kapcsolatos kutatások középpontjában eddig annak boncolgatása állt, hogy a cégek hogyan alkalmazzák a technológiákat. Ezek a tanulmányok betekintést nyújtottak abba, hogyan kell a vállalati információs technológiát megtervezni, alkalmazni és kezelni, hogy optimális értéket biztosítsanak. Az egyének ebben az összefüggésben általában a cég képviselőjeként szerepeltek, és a cégek legjobb érdekeit szem előtt tartva és a cégek költségkereteit javítva hoztak döntéseket. A digitalizálás azonban napjainkra az egyéni kontextus szintjére bővült, és manapság már nem csak a vállalati határokon belül játszik szerepet. Ehelyett messze túlmutat az IT professzionális átvételén és használatán családi és egyéni berkekben is. A személyes technológiák rendkívüli növekedési ütemet mutatnak, és napjaink magánéletét ezek a technológiák alakítják. Ez új lehetőségeket és kihívásokat jelent a gyakorlat számára. Az egyén digitalizálását a digitális technológiák elterjedéseként határozzuk meg az egyéni felhasználók életében, akik jellemzően maguk döntenek arról, hogy mely technológiákat mikor és hogyan alkalmazzák, és természetesen saját hatáskörben felelnek azok költségeiért is.

Az olyan új technológiák megjelenésével, mint az okosotthonok, az intelligens autók, a különböző fitneszalkalmazások, a drónok és a virtuális valóság, valamint az olyan már bevált technológiák folyamatos térnyerésével, mint a közösségi oldalak vagy a multiplayer videojátékok, az erősen digitalizált egyének új paradigmája alakult ki. Az eszközök, mint például az óriási népszerűségnek örvendő okostelefon, tabletek köre és a különböző szolgáltatások megnövekedett használata megkívánja azok mélyebb, kontextualizált megértését, hogy a digitális technológiák hogyan alakítják az egyének viselkedését és interakcióit, és milyen következményekkel járnak ezek a fejlemények az egyénekre, a szervezetekre és a társadalomra nézve egyaránt. Miközben azt látjuk, hogy sokan egyre nyitottabbak az új digitális technológiák alkalmazására, amelyek gazdagíthatják privát életüket, sokan azt gondolják, hogy a digitalizáció felváltja a személyes kapcsolatok relevanciáját, mondván, hogy miközben hatékonyságot találunk, elveszítjük személyes kapcsolódásainkat. De valljuk be, azért ez egy erős túlkapás. A technológia nem helyettesíti a személyes korrelációt, csak újragondolja azt. Mindez az ügyfelek személyre szabott kiszolgálásáról szól. Gyors, hatékony és segítőkész szolgáltatás, amely segít nekik megtenni, amit kell. És a hatékonyság hiánya súrlódást okoz. A komplikációk megszüntetésére és az információáramlás javítására pedig időnket behívhatjuk az innovációt, ami, lássuk be, tökéletes eszköz a felhasználóbarátabb élmények kialakítására.