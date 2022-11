Andrea trendi, színes ruhát visel, ragyog a jókedvtől, egyfolytában mosolyog, kirobbanóan pozitív kisugárzása van, körülötte az elegáns környezetben ragyognak a színek, a pink, a zöld, a lila a kék, a narancs és ezek számtalan árnyalata, no és a műszőr, a különleges kiegészítők, az aranyszínű lánccal díszített gyönyörű kalapok. Számára a szín, az egyediség maga az élet, a derű, az energia. Ezt szeretné átadni másoknak, a hozzá érkező nőknek. Úgy mondja, nincs annál nagyobb siker, amikor egy barnát, szürkét viselő nő, egyszer csak színesre vált, és ettől ragyogni, mosolyogni kezd! Ezzel megváltozik a kisugárzása, az egész személyisége, amit a szűkebb és tágabb környezete is értékel, érvel Andrea.

Fotó: Bátran viseljünk színes ruhákat ősszel! Szántai Andrea tulajdonos az üzlet modelljeivel Balatonfüreden Fotó: Szalai Fanny

-Balatonfüredre mindig úgy jöttem, hogy úristen, itt mennyi szépség van! Szerencsésnek mondhatom magam, hogy itt születtem, a Bakonyban, ahol közel van a Balaton és Balatonfüred! Mindig vonzott ez a gyönyörű város, ahol mindent szépnek, rendezettnek találtam, meseszerűnek tartottam a látványt, amelynek én is szerettem volna egyszer a részese lenni, mesél az előzményekről. A Balaton mindig lenyűgözte, sokat ült a parton, a sétánynál és csak bámulta a tó végtelen szépségét, színeit. A különleges ruhák világa mindig fontos volt számára, annak idején babaruhákat varrt, aztán saját és barátnője holmiját is ő maga készítette el. Andrea húsz éves álma aztán tavaly januárban vált valóra, ugyanis megüresedett az üzlethelyiség a sétányon, amelyre sikerrel pályázott. Ezzel teljesült az is, hogy azt kínálja a nőknek, amelyben üdék lehetnek, mert vallja, hogy a kissé egyedi darabok, a színek feldobják mindenkinek a hangulatát, magabiztosságot, önbizalmat, energiát adnak. Minderre a napsütés és a nyár után különösen nagy szükség van. Vallja, a színes viselet feldobja azt a környezetet is, ahová az ember bemegy, és sokszor látni lehet azt is, hogy egy férfi mennyire megváltozik, jókedvű lesz, ha párját trendi, színes viseletben látja. Andrea vallja, nem csak a húszévesek és a nádszál karcsú nők lehetnek divatosak, egy jól megválasztott darab, szín csodát tehet mindenkinél!

Szántai Andrea azt kínálja a nőknek, amelyben üdék lehetnek Fotó: Szalai Fanny

-Az egész világon, a trendi helyeken, így például a divat legendás helyein Olaszországban és Franciaországban arra törekednek, hogy egész évben színesbe öltözzenek a nők, én mindig is ezt az ízlést képviseltem. Itt, Balatonfüreden, ahol ezernyi szépség van, a Balaton színe mindig más és más, alapvető, hogy az ember belesimuljon ebbe a különleges harmóniába és számomra kézenfekvő, hogy a környezethez méltó különlegességet kínáljak, állítja. A kollekciókat Andrea maga válogatja össze itthon, illetve külföldön. Tudatosan törekszik arra, hogy mindenhonnan a legütősebb és legkülönlegesebb darabokat hozza el, és alapvetőnek tartja azt is, hogy maximum kettő lehet egy holmiból. -Ki szereti, hogy szembe jön vele az utcán ugyanaz, amit visel, nem igaz? – jegyzi meg jókedven. Számára kézenfekvő az is, hogy minden darab igényes legyen, összhangban álljon egymással, és a nők a hozzájuk illő darabokat viseljék, Ugyanakkor ez lehet eltérő a megszokottól, ezért van ezernyi szín az üzletben, mert a nők itt rádöbbennek, nem csak földszínekben és feketében elegánsak. Sőt! Andrea szerint a színes viseletre való áttérésben sok esetben nem árt a fokozatosság, így egy fekete ruhát először fel lehet dobni egy pink vagy egy zöld zakóval, egy színes sállal, mert az sem kedveli mindenki, ha azonnal áttér egy más stílusra, fazonban, színekben.

Andrea, akit mindig is érdekelt a divat világa, még tíz évvel ezelőtt beiratkozott Lakatos Márk stylist iskolájába, ahol sokat tanult, és találkozott a divat meghatározó személyiségeivel, akikkel ma is tartja a kapcsolatot, és természetesen a divat változásait is folyamatosan figyeli itthon és külföldön. Így a hozzáérkezők tanácsokat is kapnak arra, hogyan lehetnének egy kicsit mások, ezzel vidámabbak egy-egy új színnel, darabbal, amit korábban nem viseltek, de tökéletesen illeszkedik a személyiségükhöz. Sokszor elég egy ragyogó, színes kitűző, egy vagány nyaklánc vagy egy kövekkel kirakott, színes cipő, például egy ragyogó királykék vagy rose gold színű az egyediséghez, a jókedvhez! Mindebben alapvető az is, hogy náluk mindig jó hangulat legyen, segítőkész, nagyon barátságos fogadtatás, amit nem csak Andrea, hanem Dóri és Nóri, a két eladó is garantál. Itt mindenről lehet beszélgetni, amit igényelnek is az emberek.

–Alapvetőnek tartom, hogy nagyon kell figyelni mindenkire, mert egy jó szó, egy beszélgetés, egy mosoly, a jókedv csodát tesz, és ez mindenek előtt, így az üzleti szempontok előtt áll! - vélekedik Andrea, akinek nagy segítője a 18 éves Fanny, a lánya, aki már gyerekként magába szívta a divat világát, mert mindig édesanyja mellett volt a korábbi üzletekben. A nő szerint kitartó, kemény munkával, elszántsággal az ember elérheti célját. Neki munkája a szenvedélye, a hivatása, a hét minden napján dolgozik, mindig el lehet érni.

Boldog nagyon, hogy sikerült Balatonfüredre egy kis ékszerdobozt varázsolnia, amelyben egy lenyűgöző balatoni környezetben a kedvesség, a jókedv, az egyediség, az igényesség és a ragyogó színek egyaránt összhangban állnak egymással.