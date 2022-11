A veszprémi Malomkert Sörházban rengetegen várták a személyes találkozást és Ismeretlen vizeken címmel tartott előadását.

Amikor az előadó azzal kezdte, hogy csak az életéről tud beszélni, nem csökkentette az érdeklődést, hiszen ez az élet rendkívül érdekes volt és az ma is. Fa Nándor négygyermekes családban született, ahol mind a négy fiúból sportoló lett. Jött a birkózás, a kajak, majd a kenu. Huszonhét évesen már hajóépítő volt Agárdon, és mivel a klubnak vitorlás szakosztálya is volt, elkezdett vitorlázni, így maradt kapcsolatban a vízzel. Másfél hónap múlva már részt vett a Velencei-tavon egy tókerülő versenyen. Egy év múlva saját hajót kezdett építeni, ami versenyhajó lett. Haladt a sportban is, előbb a Velencei-tavon, majd a Balatonon teljesítette az előírt szinteket, hogy ezek után nemzetközi szintre léphessen. Saját költségén járt nemzetközi versenyekre, 1984-ben kandidált a Los Angeles-i Olimpiai Játékokra.

A következő lépés egy óriási elhatározás volt; barátjával, Gál Józseffel arra jutottak, hogy olyasmit tesznek a tengeren, ami még senki másnak nem jutott eszébe: hároméves Föld körüli hajózásra készültek, méghozzá egy saját építésű hajóval, a Szent Jupáttal.

Fa Nándor kiváló hajós, aki a tervezés legkorszerűbb módszereitől, a legújabb anyagoktól kezdve a vezérlésben használatos legkisebb szerkentyűig, élelmezési megoldásokig, a meteorológiai előjelzés adatainak használhatóságáig az égvilágon mindent tud a témáról. Ráadásul kiváló előadó, akivel végigizgultuk újra a történetet, hogyan lett a háromévesre tervezett Föld körüli útból kétéves teljesítés abban az időben, amikor egy átlag magyar háromévente utazhatott külföldre ötven dollár zsebpénzzel. A világutazás tervét még a sportszövetségek sem támogatták, viszont Szitnyai Jenő rádióriporter javaslatára megkeresték az OTSH elnökhelyettesét, Schmitt Pált (a későbbi köztársasági elnököt), akinek tetszett a dolog. Annyit mondott, kaphatnak a fiúk egy-egy harmincnapos ablakot a sportszolgálati útlevélbe, azután húzzanak el messzire.

Fa Nándor

Fotós: Penovác Károly/Napló

Így is történt. Rádióamatőrök vették fel velük a kapcsolatot, Fokvárosban már a világ érdeklődését tapasztalták, majd a két év alatt teljesített út után nem mint disszidenseket, hanem mint hősöket ünnepelte őket Magyarország, a legmagasabb pártvezetés pedig kizárólagos élménybeszámolóra hívta a hajósokat, és ámulva hallgatták, a szabad vizekről nézve milyen is a világ. A sportember életével filmek, írások révén az is megismerkedhet, aki nem tudott ott lenni a rendezvényen, de talán ennyiből is kiderül, ez alkalommal miért tartott a szokásos idő duplájáig az aktuális MCC-program.

Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó is elkötelezett híve az MCC-ben zajló tehetséggondozásnak. Aktívan kapcsolódik hozzá a révfülöpi kikötő tanácsadójaként és vitorlásoktatójaként. Idén sokan kerülhettek vele is ismeretségbe, mert május vége és október eleje között a tavalyi létszám majdnem négyszerese, 1014 diák, képzésben részt vevő fiatal, hazai és külföldi oktató volt részese a révfülöpi központ programjainak.