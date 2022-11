Az orvosok azt javasolják, töltsünk minél több időt a nyeregben, mert az egészségre kedvező hatással lehet a kerékpározás: jótékonyan hat a keringésre, erősíti a tüdőt, jókedvet ad. Mindez segít abban, hogy hosszabb, kiegyensúlyozottabb életet éljünk. A kardiomozgás minden izmot munkára késztet, fejleszt, zsírégető. A rendszeres biciklizés csökkenti a stroke, a szívroham, a magas vérnyomás kialakulását, segít a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében, kezelésében. A biciklizés a két keréken guruló antidepresszáns: már 15 perces tekerés után is jelentősen csökken a stresszhormonként számon tartott kortizol szintje.

Nagy Ákos György sebész, a siófoki kórház főorvosa kiemeli, a Balaton látványa nyugtató hatással van az emberre, amit tovább erősít a kerékpározás. A Nyitott Balaton akció orvos szakértője javasolja, aki teheti, sportoljon a tónál, ahol szinte egész évben vitorlázni is lehet. Kutatások szerint a hajósok az átlagnál jóval boldogabbak, a hajótulajdonosok egészségesebbek, nagyobb az önértékelésük, aktívabb életet élnek, mint akik még sosem vitorláztak. A főorvos – aki maga is aktív hajós – szerint a vitorlázás bárkinek ajánlott, mert intenzív kikapcsolódás, sokat nyújt a léleknek, és edzésben tartja a testet. Novemberen több helyen is vitorlástanfolyamot tartanak, őszi túrákat szerveznek, decemberben versenyeket. Ilyen a december 3-án induló Mikulás-kupa, majd a Szilveszteri Regatta.

Király Zsolt, hazánk egyik legismertebb vitorlázója, többszörös Kékszalag-győztes, a Raffica kormányosa, aki csapatával már hatszor megnyerte a genfi tavon rendezett Bol d’Or versenyt is, úgy látja, a vírushelyzet után újabb lendületet kapott a sportturizmus. A kijárási korlátozások rávilágítottak, mekkora szerepe van egészségünk megőrzésében a sportnak. A versenyzők és a túravitorlások mellett a céges csapatépítő tréningek is megjelennek a Balatonon, amely komoly lökést adhat az őszi vitorláséletnek, a balatoni turizmusnak. Ősszel, télen sok hajóst láthatunk kerékpáron a Balatonnál, mert a tavaszra készülve kondíciójukat szárazföldi edzésekkel alapozzák meg. Janota Zoltán, aki 18-szor teljesítette az Ironman-versenyeket, szintén hangsúlyozza, nagyon jótékony az őszi-téli kerékpározás. – Nincs rossz idő, csak rosszul megválasztott öltözék. Ha megnézünk egy naplementét novemberben, minden fáradozást megér, mondta.

A balatoni bringázás a sporttal most ismerkedő családoknak is ideális, mert a tó és környéke sajátos világ: sokszínű, minden évszakban érdekes. Janota Zoltán szívesen bringázik Tótvázsony környékén is, amely mesés hely, jószívű, önzetlen emberekkel. Fontos ugyanis, hogy a táj az emberek kedvességével, gesztusaival is párosuljon a verseny vagy a bringás kirándulás alatt. Ilyen szempontból is ideális választás a kerékpáros-társadalom számára a Balaton. Gajdos Tamás műsorvezető, riporter, szenvedélyes és sikeres futó is kiemeli, a sportok szerelmesei kiváló terepeket találhatnak maguknak a Balatonnál. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint a kerékpáros turizmus fellendüléséhez jelentősen hozzájárul, hogy ősz elején újabb bringás útfejlesztés zárult le, így már Budapesttől a Balatonig el lehet jutni kerékpárral.