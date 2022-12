A kőpárkányokat természetes kövekből (gránit, márvány, mészkő), masszív kőtáblákból vágják méretre, majd a profi megmunkálás után nyerik el végső formájukat. Ezek a kövek szerte a világból, pl. Olaszországból, Indiából, Törökországból stb. érkeznek Magyarországra, ahol aztán szakértő kezek veszik kezelésbe őket.

Ha gondosan megvizsgáljuk a kőtörténelmet, akkor láthatjuk, hogy a világhírű épületek, hatalmas művészek kapcsán miért kerül elő minduntalan a kő és miért ad a kőpárkánynak hihetetlen minőséget.

Michelangelo, a Colosseum és a Téli palota közös köves nevezője - A márvány, a mészkő és a gránit ereje

A természetes kövek erejét jó pár nevezetes példa bizonyítja. A legendás képzőművész, Michelangelo is márványból készítette szobrait. A Firenzében látható Dávid-szobor például carrarai márványból készült, ami a kőpárkányok egyik legnépszerűbb alapanyaga manapság.

A római travertin mészkőből pedig a római a Colosseum épült, míg a szentpétervári Téli Palota egy részét például gránitból építették.

Mindhárom példa igazolja, hogy a gránit, márvány, mészkő alapanyag magában hordozza az időtállóságot.

A kőpárkány, amivel hatalmas terhet levesz a válláról

Ezt a pontot akár össze is vonhattuk volna az egyessel, mégis van egy olyan tulajdonság, amely külön említést érdemel. Ez pedig a tartósságból fakadó előny.

A természetes kő kifogástalanul reagál az időjárás viszontagságaira. Eshet a hó, szakadhat az eső, támadhatnak az UV-sugarak vagy a jég, a kőpárkány megtartja a formáját. Tehát a víz vagy a pára meg sem kottyan neki.

Ennek köszönhetően megőrzi alakját, nem púposodik, nem vetemedik. Miért kulcskérdés ez? Egyrészt a szigetelés miatt (amiről később ejtünk szót), másrészt bőven van példa negatív esetre is.

Ugyanis víz hatására a fa hajlik, míg a műanyag elveszti a színét. Ezzel szemben a kő magabiztosan megtartja kifogástalan alakját és megjelenését.

A kőpárkány alapeleme, amely megmenti a falazatot

Amikor azokat a bizonyos masszív kőtáblákat méretre vágják a párkányos szakemberek, utána egy élcsiszoló, élmegmunkáló gépre kerül a kő. Ez a szerkezet a csiszolás mellett vízorrt is vág.

Mi az a vízorr?

Ez egy alámetszés, egy vízcsöppentő horony, amit a párkányok, benti könyöklők alján hoznak létre. Miért olyan fontos ez az alapelem?

Mert ez a 6 milliméterszer 6 milliméteres horony elvezeti az esővizet, vagyis megakadályozza azt, hogy a víz ráfolyjon a függőleges falazatra. Az ablak beépítésekor ugyanis a nyílás alsó részén egy olyan rész keletkezik, ahol megállhat a víz. A csapadék, amennyiben nem tud elfolyni, akkor a falban szívódik fel (lappangó nedvesség) És mivel a téli időjárás alatt a falban maradt nedvesség megfagy, ezzel károsítja a falat, sőt tönkre is teszi azt.

Így a vízorr remek szolgálatot tehet számunkra.

A vízorr segítségével elkerülheti a falak nedvesedését

A kőpárkány pofonegyszerű tisztítása

A gránit kőpárkány vagy könyöklő olyan lenyűgöző fizikai paraméterekkel rendelkezik, ami miatt nem szorul extra ápolásra. Mindhárom természetes kővel az impregnáló szerek csodát tesznek, pl. a gránit esetében impregnálással minden szennyeződést, festéket, olajos anyagot el lehet távolítani.

A márvány és mészkő párkányok szerkezetükből adódóan finomabb törődést igényelnek, hiszen kifejezetten érzékenyek a savra és a lúgra, valamint a mechanikai hatásokra és karcolásokra is gyorsan reagálnak.

Aranyszabály, hogy a párkányokat nem tisztítjuk savas takarítószerekkel (Hypo, Domestos) és egyéb klórtartalmú, antibakteriális anyagokkal. Leginkább az egyszerű, sima, tiszta víz használata javasolt. És persze az impregnálás, amely a lehető legjobb választás a kőpárkányok pofonegyszerű tisztítása érdekében. Ezáltal a rettegett foltosodás alapból kizárható.

A magával ragadó belső könyöklő magabiztossága és hasznossága

Ahogy kint is „hozza a formáját” a kőpárkány, úgy belső könyöklő formájában is a megbízhatóság mintaképe. Ráadásul olyan elegáns és határozott megjelenést, színben, árnyalatban is sokféle választási lehetőséget nyújt, ami megkönnyíti a házak, lakások „úrnői és urai” számára a környezethez illő kőpárkány megtalálását.

A könyöklők megvédik a falazat belső oldalát a páratartalom miatti páralecsapódástól, és az esetlegesen lecsöppenő víztől is megóvják. Mivel a természetes kövekből készült kőpárkányok széles kínálatából lehet választani, ezért érdemes olyan belső könyöklőben gondolkodni, ami a fűtőtesttel harmonizál. Sőt, mi több, ha szélesebb könyöklőt rakunk a radiátor fölé, azzal növelni lehet a fűtés hatásfokát is.

És el is érkeztünk a már beharangozott legfőbb bónuszhoz a kőpárkányok kapcsán!

+1: Amire sokan nem is gondolnak – Tökéletes szigetelés kőpárkánnyal az aggasztó fűtésszámla elkerülése érdekében

Hallott már a hőhídról?

Ez a gyenge szigetelésből fakad. A fal bizonyos pontjain a kinti hideg vagy meleg érintkezik a belső levegő hőmérsékletével. Így nagymértékű hőcserélés, párakicsapódás jön létre.

Megjelenik a nedvesedés, ami miatt a falak penészesek lesznek.

Sőt, a kialakuló rés tönkreteszi az amúgy is gyenge szigetelést, ami által a fűtésszámla is alaposan megemelkedik.

Mit tegyen a hőhíd ellen?

Az ablakpárkányok tökéletes beépítése és szigetelése kulcsfontosságú. Két lehetősége van:

A párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot behajtja és rögzíti szilikonnal. Az ablak alatti részt kifújja purhabbal, majd rárakja a hézagzáró szalagot. Ezt követően a párkány belső élére szilikont nyom és úgy nyomja neki az ablakpárkányt a párkányfogadónak.

Ez a művelet remekül megakadályozza a hőhíd kialakulását és meggátolja a nedvesedést. Ráadásul az aggasztó fűtésszámlának is búcsút mondhat, mivel a levegő állandó ki-bejárása is megszűnik.



De van itt még valami!

Mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás, akár 20-30 évig is tökéletes védelmet nyújthat a megfelelő szigetelés.

A kőpárkány megfelelő szigetelésével elkerülheti a hőhíd kialakuását

Kőpárkány összefoglaló

A kőpárkányok tehát amellett, hogy szépek, elegánsak, felbecsülhetetlen értékkel bírnak a többi párkányfajtával szemben:

Minőségi, természetes alapanyagról van szó, amely a világ több pontjáról érkezik Magyarországra. A vízorrnak és a speciális gyártási munkafolyamatnak köszönhetően a kőpárkány elvezeti a vizet, megvédi a függőleges falazatot a csapadéktól A kőpárkány életre szóló befektetés, mivel nem veszti el a formáját, megjelenését az idők során, kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak is. A kőpárkány egyszerűen tisztítható. A belső könyöklők nemcsak esztétikusak, hanem a falazat belső oldalát megóvják a páralecsapódástól és az esetlegesen lecsöppenő víztől.

És ha ezek a felbecsülhetetlen értékek több mint 50 éves tapasztalattal és profizmussal keverednek, akkor abból maradandó, magas színvonalú termékek születnek.

Akik a kőpárkányokkal felsőfokon foglalkoznak - A Párkányos csapata

A Párkányos csapata pontosan ismeri azt az esetet, amikor a kőműves is sürget, hogy szükség van ablakpárkányra, szinte rögtön kellene.

Hála a Párkányos speciális kőfaragó üzemének és a rugalmas nyitva tartásának, akár 6 órán belül is át lehet venni a megrendelt kőpárkányokat

A több mint 50 éves tapasztalatuk, modernebb gépeik lehetővé teszik, hogy a lakossági ügyfelek és a viszonteladók is a legjobb minőségű gránit, márvány, mészkő ablakpárkányokhoz juthassanak hozzá.

Kedvező árú, minőségi kőpárkányokat gyártanak, egyedi méretben és tetszőleges darabszámban, amelyeket házhoz szállítanak, és minden odafigyelést megadnak az ügyfélnek már az első pillanattól kezdve.

Amennyiben Önnek fontos a minőség, a határidők precíz betartása, a korrekt hozzáállás, akkor válassza a Párkányos csapatát!