A parkolóba be- és kifelé is araszoltak a járművek. Parkolóhely csak elvétve akadt a középső parkolóban, ám az üzletek mögötti területen bőven volt megállóhely. Jobban járt, aki ott letette az autót, és inkább többet gyalogolt az üzletekig, így a parkolóban lévő tumultust is elkerülhette, hiszen minden irányban, a Cholnoky-lakótelep felé is hosszú kocsisorok álltak.

Forrás: olvasó

A boltokban, bár mindenhol a megszokottnál többen voltak, a pénztáraknál és pultoknál nem volt hosszú sor, néhány várakozó után mi is sorra kerültünk.

Forrás: olvasó

A délutáni, esti forgalom ennél még nagyobb lehet.