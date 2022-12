Egy magas fenyőfára került égősor, és mellette óriási hópelyheket formáznak a világító díszek. Ahogy korábban már írtunk róla, az önkormányzat az energiahelyzet miatt e téren is takarékossági intézkedéseket vezetett be, tehát kevesebb helyre került fénydísz, pontosabban csak egy helyre, viszont az idei megoldás is szép ajándék a karácsonyra készülőknek, a Zirc központjában sétálóknak és a buszmegállóban várakozó helybelieknek, környékbelieknek éppúgy, mint és az átutazóknak, például a 82-es főúton esténként, éjjel autózóknak.