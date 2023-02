„Borús, csepergős, de enyhe idő volt 1966. december 2-án, amikor a mi történetünk kezdődött" – írta szerkesztőségünknek a veszprémi férfi. Kiderült leveléből, hogy akkor volt első éves a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Túl a délelőtti előadásokon és a délutáni gyakorlaton, ágyára dőlve fújta ki magát a kollégiumi szobában. Aznap estére hirdették meg az évfolyambulit. Lányok is lesznek, talán fel is szedhet valakit – gondolta. Szeptembertől eléggé elveszettnek érezte magát a nagyvárosban. Remélte, változtathat ezen és nem fogja annyira egyedül érezni magát.

A lányok a közeli Hunfalvy János Közgazdasági Technikum negyedikesei voltak, akiket azzal csalogattak a rendezvényre, hogy az Illés együttes klubjába hívták őket. Annyiban nem hazudtak, hogy valóban itt, a Szentháromság téren volt a zenekar törzshelye, a szorgalmi időszakban minden szombaton 19 órától éjfélig itt volt az Illés-buli. A mérnökhallgatók zsíros kenyeret készítettek nekik, sóval, pirospaprikával, a bárt is kinyittatták, ha valami extrát kívánnának a hölgyek, például annak számított a fekete címkés cseresznye és az Éva vermut, előbbiből egy feles hat, utóbbiból egy deci öt forintba került.

1971. július 24-én készült a fotó a házasságot kötő fiatalokról, ma is boldogan élnek

Forrás: családi

„Hat óra körül megérkezett egy csapat lány, csivitelve, kicsípve. Talán ők is készültek arra, hogy megtörténik velük a csoda. Az asztalok köré ültünk, fogyott az enni-innivaló, majd elindították a zenét. Oldódott a feszültség, alakultak a párok" – idézte fel Zoltán. Történetének főszereplője, fiatalkori önmaga még nem találta fel magát. Ám felcsendült a Procol Harum együttes Halványnál is fehérebb árnyalat című száma, és észrevette, hogy ketten kissé félrehúzódva ülnek a félhomályban. Nem látta jól az arcukat, találomra választotta ki egyiküket. A lány elsőre nem reagált, barátnője bökdöste, hogy „menjél, téged kértek fel". Bemutatkoztak egymásnak, és a dal, az ismert lassú szám hatott, a tánc mindkettőjüket megfogta. A szünetben kisétáltak az előcsarnokba, elkezdtek beszélgetni. A lány kissé szemrehányóan mondta, hogy félrevezették őket, mert ez nem Illés-buli, de azért látszott, örül, hogy eljött. A fiúnak felcsillant a szeme, felajánlotta, hogy a következő héten szívesen látja a lányt az igazi Illés-buliban. Hazakísérte a kollégiumba. A várból a séta az akkori Moszkva téren át vezetett, ahol a fiú, bátorságot véve, megfogta a lány kezét, és ő nem húzta el. A körszállónál búcsúztak el egymástól, azzal, hogy egy hét múlva, szombaton a Moszkva téri óránál találkoznak. A lány búcsúzóul puszit nyomott a fiú arcára és felfutott az építkezés melletti falépcsőn. Azóta eltelt 56 év. Zoltán és Marika ma is boldogan élnek gyermekeik, unokáik körében – de ez már egy másik történet.