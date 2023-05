– Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az örök klasszikusok mindig szép és nyerő ajándékok. Nem azt jelenti ez, hogy ne volna újdonság, az mindig van, de a hagyományos ajándékkal a virágok terén biztosan nem lövünk mellé – mondja Kovácsné Mészöly Ildikó. Megtudjuk tőle, anyák napjára egyaránt illik és keresett ajándék úgy a vágott, mint a cserepes virág. – Nagyon szeretik a vásárlók a szép csokrokat, s különösen a dekoratív virágboxokat. S hogy milyen virágot kapnak leginkább az édesanyák? Örök meglepetés a rózsa, a viola, kedvelt a papagájvirág és a pünkösdi rózsa. Ízlés kérdése inkább, ki mit választ, a korosztály nem játszik szerepet.

Ildikó elmondja, a ballagási ajándékoknál már más a helyzet. – A lányoknak gömbölyű csokrokat vásárolnak a legtöbben, a virágok vegyesek mind a fajta, mind a színek tekintetében, de a legnagyobb divat most a rózsaszínes árnyalat. Páratlan számú, három-, öt- vagy hétszálas csokrokat kérnek a vásárlók. Fiúknak 2-3 szálból áll a csokor, s jó ideje menő ajándék a bonbon-, illetve a pénzcsokor, amit igyekszünk aprólékos munkával, de ízlésesen elkészíteni – sorolja a kereskedő, s beszél a ballagási szalagokról is. Megtudjuk, itt is a klasszikus az, ami bejön, s ahogyan hosszú-hosszú ideje, ma is idézetek szerepelnek a szalagokon, a lényeg, hogy az idézet kinek-kinek a saját egyéniségét tükrözze.