Idén 50-nél is több étterem és borászat érkezett, különlegesség volt, hogy Michelin-csillagos francia és argentin éttermek séfjei főztek az élményebéden, a jezsuita kolostorban. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar gasztronómia ezekben az időkben alakul át, ehhez pedig arra is szükség van, hogy beszélgessenek egymással az emberek, megosszák tapasztalataikat, a világon látott élményeket egymással, amire a mostani fesztivál tökéletes. Markovits Alíz, a VEB 2023 EKF Zrt. vezérigazgatója azt mondta, a gasztronómia kultúrákon átívelő nyelv, amit mindenhol értenek a világon, ezért is fontos, hogy Veszprém így is megszólaljon. Porga Gyula, Veszprém polgármestere a települések közti összhangot, a Balaton-felvidék bortermelő településeit helyezte középpontba. Rámutatott, az ott élők viszont a kultúráért keresik fel Veszprémet. Méltatta a delegációkat, akik többek között Horvátországból és Észtországból érkeztek.

Rókusfalvy Pál bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a bor az egyetlen alkoholos ital, ami szakrális kulturális erővel bír és szerves része a magyar identitásnak, ami érdemes arra, hogy bemutassuk a nagyvilágnak is. Az eseményt méltatta Mészáros Zoltán, az esemény megálmodója és Hernan Maria Patino Mayer, Argentína magyarországi nagykövete is.