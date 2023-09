Rémálmomban már nem is belefulladunk ezekbe a zacsikba a tengerekben, az erdőkben, hanem eleve ilyeneket növesztenek a fák. Persze, persze, tudom, nem szemetelés ez, csak felfújta a szél a csomagolóanyagot a magasba, s az ágak közt megakadt az, amit egyébként a műanyagpalackok közé be lehet dobni a szelektív gyűjtőbe. De igazából nincs rá szükség. Tessék kérem visszaadni, ha ilyet kapnának és a boltban, a piacon is tegyék saját dobozaikba, szütyőikbe a pékárut, a zöldséget, a gyümölcsöt! Megoldható. Kipróbáltam. Én áttértem erre a megoldásra.