Jövőre kötelező lesz visszaváltani az italok csomagolásait, akár fémből, akár üvegből, akár műanyagból vannak, akár dobozok. Egydecistől a háromliteres edényig. Kivéve a tejek esetében. A betétdíj egységesen ötven forint lesz. Erről már írtunk lapunkban, arról szintén, egyelőre nem tudni, ez tényleg mindenkit arra ösztönöz majd, hogy visszavigye a boltba az ásványvizes és az üdítős flakonokat. Egy olvasónk úgy véli, így, hogy pénz jár érte, ha egyesek eldobják is a palackokat, lesz, aki felszedi és leadja azokat, oda, ahova kell. Szlovákiában tavaly január 1-jén vezették be ezt a rendszert és bevált, ott 15 cent a betétdíj, azaz mintegy hatvan forint.

Lefotóztuk, mekkora kupacot jelent jövőre ezer forintnyi betétdíj otthoni tárolása, figyelembe véve, hogy akkor már a visszaváltás miatt sérülésmentesnek kell maradniuk a flakonoknak, dobozoknak, nem kell azokat laposra taposni. Páran arra gondoltak, már most félreteszik az üres palackokat, aztán ötven forintokat kaphatnak olyanokért is, amikért nem fizettek vásárláskor. Ez a fajta felhalmozás azonban valószínűleg nem hoz majd hasznot, mert a már betétdíjas csomagolásokon ezt a szerepet jelzik kódokkal is. S meg kell jegyeznünk, a legeslegjobb az lenne, ha eleve kevesebb műanyagot vinnénk haza, kevesebb szemetet termelnénk. Már ez is megoldható, sokan csomagolásmentes boltokra váltottak, piacra járnak szörpért is, csapvizet isznak, esetleg szűrve azt.