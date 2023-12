Paréj József is erősítette a csapatot

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A Sakkos Malackák csapatát a 85 esztendősen is a hét hat napján edzést tartó egykori egyesületi elnök, a szervezet alapítója, Paréj József is erősítette. A kolbász gyúrásából már az iskolás gyerekek is aktívan kivették részüket.