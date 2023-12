A lakást is ünnepi díszbe öltöztethetjük - mondja Szabó Tímea lakberendező

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A digitálisan nyomott textilek olyan hatást keltenek, mintha tényleg az asztalterítőn lenne a toboz, vagy a mézeskalács. A mikulásvirág, a fagyöngy, hóbogyó, galagonya is visszaköszön, de a karácsonyi skót kockás, piros és zöld színű anyagok szintén kiválóak. A teflonos anyagból készülők pedig praktikusak, hiszen letörölhető róluk a kifröccsent halászlé, ugyanakkor nincs viaszos vászon hatásuk. Az ablakokat is ünnepi díszbe öltöztethetjük, de figyeljünk a lakás belső harmóniájára. Legyenek összhangban a bútorokkal, szőnyegekkel, párnákkal. Elegánsak a pasztell árnyalatok, de lehetnek a függönyök mély zöldek, bordók, pirosak is. A díszpárnák szintén ilyen anyagból készüljenek. Azokat feldobhatjuk egy kis szőrmével. A puha, vastag takarók kellemes hangulatot sugároznak. lehetnek ma már karácsonyi, vagy szarvas mintásak, kockásak. A kötött, szőrmés plédek jó melegek, praktikusak a bekuckózós estékre – tudtuk meg Szabó Tímea lakberendezőtől.