Szabó Tímea dekoratőr szerint a legszebbek idén a természetet idéző, vagy pasztell színű díszekkel dekorált karácsonyfák Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A fakéreg, a parafa, a jutaszövet, de még a fű, és a fém is. Az anyagok természetességét hangsúlyozzák a durván kidolgozott, faragott, szövött, homokos megjelenésű felületek. A rusztikusságot ellensúlyozandó megjelennek egy-egy díszen belül a finoman csiszolt, kézzel simogató felületek is. A régi kézművesség újjáéled. Az erdő, a természet rengeteg alapanyagot, mintát és motívumot kínál. A természetes anyagból készült díszek éveken át elővehetők és egyszerűségükben nagyszerűek, meglepően meleg és barátságos légkört teremthetnek. A karácsonyfadíszek is a természetességet képviselik, sün, madár, mókus, róka figurák jelennek meg és persze a szarvasok. A díszek, ha visszaköszönnek az adventi koszorún, kopogtatón, lakás dekorációkon, akkor egységes, hangulatos képet kapunk. Erre ma már egyre többen figyelnek.

Ha valaki műkarácsonyfát szeretne, tudnia kell, hogy a hagyományos, zöld színű műfenyők mellett megjelentek már a színesek is, divatos a fehér fenyő. Zöld, de zúzmarás, hólepte fát is választhatunk, sőt, egészen extravagáns rózsaszínt szintén. Utóbbit a hozzá illő színekkel tudunk feldíszíteni. Sokan nem választanak semmilyen fenyőfát, inkább fenyő alakú díszt helyeznek el a lakásban, vagy akár a falon, ha kicsi a hely. Szépek a fából, deszkából, ágakból készültek, de a fiatalok gyakran csak egy fenyő alakban falra rögzített égősorral ünnepelnek.

A karácsonyi asztal díszítése ugyancsak fontos, az legyen harmóniában a lakás díszeivel. Az asztalra tehetünk egyszerűen fenyőgirlandot, vagy ágakat, azok közé tobozokat, makkot, diót, mogyorót, fakérget, kis gömböket, állatfigurákat. Fagyöngyöt szintén használhatunk és ha csak különféle fenyőféléket helyezünk el, az is nagyon szépen mutat.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A színes, csillogó tányér alátétek is feldobják az ünnepi asztalt. Az idei karácsonyon elmaradhatatlanok a manók, mindenütt a lakásban. A bejárati ajtó mellett a nagyobbak, a kopogtatókon, asztali díszeken, adventi koszorún a kicsik. Akár magunk is elkészíthetjük maradék textilből, kis kreativitással. Abszolút divatosak és reneszánszukat élik a diótörők, melyek minden színű dekorációhoz társíthatók Az egészen minitől az ember magasságúig sok félét találunk. A jégfehér karácsonyi dekoráció a fehér karácsonyt idézi. Akár fehér műfával is készülhet, fehér, kis ezüst, vagy puha pasztell rózsaszín, menta, kék díszítéssel, hogy felidézzük a havas hangulatot.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Igyekezzünk egy szín különböző árnyalatait használni, hogy ízléses legyen a fa. Ne feledkezzünk meg azokról a régi, egykor volt gyermekkorunkat idéző, féltve őrzött díszekről sem, amelyek minden évben ott kell, hogy legyenek a karácsonyfán. A harminc, negyven éves díszek nagy becsben vannak tartva minden családban és ma már divat lett gyűjteni, pótolni azokat, ha esetleg eltörtek, vagy elvesztek a költözések során – mondta Szabó Tímea.