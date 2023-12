A hőmérséklet fagypont közeli volt, metsző szél fújt, ám a kőfal réseiben megtapadt magokból kifejlődött oroszlánszájbokrok mosolyt csaltak az arcunkra. Ez ám az élni akarás! Szinte termőtalaj nélkül, a függőleges falon a decemberi hidegben pompázik ez a mára kissé háttérbe szorult, egykor minden kertben virító évelő növény, amellyel gyerekkorunkban annyit játszottunk – persze, csak ha a mama nem látta –, az apró virágfejek két oldalát megnyomva ,,tátogatva" azt. A szivárvány szinte minden színében megtalálható volt, és manapság nemesített változatait is megvásárolhatjuk ennek a mutatós évelő növénynek, amely vágott virágként is szép. És a kép alapján azt is leszűrhetjük, hogy nem neház a gondozása, hiszen a kőfalon is megél.