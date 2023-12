De melyek a legújabb trendek? Melyikből tudja a család apraja-nagyja kivenni a részét? Milyen lehetőségek vannak a klasszikusnak számító Activityn és Unón kívül? Szubjektív listánk kialakításában a pápai társasjátékcsoport két tagja, Borsos Dániel és Kovacsics Tamás volt a segítségünkre.

Karak

Egyszerű bevezető játék a szerepjátékok világába. 2018-ban az Év gyerekjátéka volt Csehországban. A Karak egy nagyon könnyen tanulható társasjáték, amit hét éves kortól is játszhatnak a gyerekek. A szerepjátékok segítenek a stratégiai és a kritikus gondolkodás fejlesztésében, miközben fejlesztik a térbeli érvelési készségeket is egyaránt. Ez is egy nagyszerű módja annak, hogy új baráti kapcsolatokat építsenek ki a gyerekek és gyakorolják a szociális készségeket. A játék akkor ér véget, amikor az egyik hős legyőzi a Sárkányt, de ez nem jelenti azt, hogy nyert. A legtöbb kincsponttal rendelkező játékos nyer.

Pandemic

Egy járványelhárító csapat szakképzett tagjaiként kell felfedezni a tomboló halálos járványok ellenszérumait, még mielőtt azok világszerte elterjednének. Önnek és a csapat tagjainak a világot bejárva kell harcolniuk a fertőzéssel, és meg kell találni az ellenszerhez szükséges anyagokat. Saját szakértelmüket latba vetve kell összedolgozni a siker érdekében. Az óra ketyeg, a betegségek világméretű járványok révén terjednek. Meg lehet találni mind a négy ellenszert még időben? Az emberiség sorsa a játékosok kezében van.

Azul

Az Azul társasjátékban csempeművészekként az évorai királyi palota falait kell kidíszíteni. Akinek fontos egy jó játék során a stratégia, a taktika, az előre gondolkodás és az esztétikai élmény is, azt biztosan elvarázsolja az Azul társasjáték a gyönyörű színes Portugál csempéivel. Absztrakt családi társasjáték. Újrajátszhatósága nagyon jó, mert a pontszerzés során sok dologra kell figyelni, ezért minden egyes játék után eltervezi az ember, hogy mit fog másképp csinálni a következő játékban/körben. Ezt a szándékot azonban megmásíthatja az éppen a manufaktúrákba véletlenszerűen kerülő négy csempe kombinációja.

A kockahegyen is túl

A kockahegyen is túl egy családi kalandjáték, amely a Grimm tesvérek varázslatos mesevilágába kalauzol bennünket. Piroska, Hófehérke, Csizmás kandúr, Hüvelyk Matyi, Aranyhaj, a brémai muzsikusok és a többi népszerű mesehős bőrébe bújva gyűjtünk kalandpontokat a küldetések teljesítésével. Kalandozásunk során ismerős helyeken járva mesebeli barátokkal találkozunk, legendás varázstárgyakat használunk, sőt a főhőseink egyedi képességeire alapozva tervezhetjük meg utunkat. Menet közben történetkártyák segíthetnek rajtunk, új feladatok elé állíthatnak vagy átokkal is sújthatnak minket. A szabályok egyszerűek és könnyen érthetőek, ezért gyerekekkel is játszható, ugyanakkor a lehetőségek sokszínűsége miatt tapasztaltabb játékosoknak is ajánlott.

Everdell - Az örökfa árnyékában

Az Everdell egy tablóépítő társasjáték. Minden játékosnak a rendelkezésére álló munkásokat (erdőlakókat) felhasználva kell egy maximum 15 kártyából álló kis városkát építenie, benne épületekkel és lakókkal. Minden egyes épület és lakó valamilyen különleges képességgel bír, amelyeket összekombinálva temérdek pontot szerezhetünk magunknak, hiszen, ahogy megszokhattuk, a társasjátékok döntő többségét pontokra játsszák, így ezt is. Közepesen összetett társasjáték, amit akár az egész család élvezhet.