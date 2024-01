A cseszneki házaspárról, különleges hobbijukról már írtunk. A közelmúltban is több járókelőt megörvendeztettek vele balatoni strandokon. Kőmanóknak nevezik alkotásaikat. Úgy rakják egymásra a köveket, hogy nem rögzítik azokat semmivel.

„Egyensúlyba hozni. A köveket, magamat is. Közben a természettel szintén igyekszem harmóniába kerülni. A szobraim kirakása számomra meditáció, olyan, mint a jóga. Igazi kikapcsolódás. Ezt csak nyugodtan lehet csinálni, semmi másra nem figyelve. Nem is szoktam észrevenni ilyenkor a körülöttem lévőket. Előfordul, hogy csak pár másodpercig marad meg az alkotás. Ha már pár percig, addig, míg lefényképezem, elégedett vagyok. Ritkábban napokig, hetekig áll. Mégsem szeretném ezeket összeragasztani. Nem bánom, hogy ez a pillanat művészete" – nyilatkozta lapunknak korábban Nagy Győző, aki ezúttal párjával jégdarabokat illesztett egymásra. Így alakult ki egy asszonyság formája, a vizet ücsörögve bámuló alak és jégmadár is.

A szobrok különböző színekben tündököltek a lemenő nap fényében, pláne, ha más-más szemszögből nézték azokat.