Február 19.

Attól, hogy a huszonegyedik századi ember legjobb barátja egy keresőprogram, és a magyar nyelv ezáltal olyan szavakkal gazdagodott, mint például a beguglizni, magam még tartok otthon szótárakat, nem is keveset. Számomra szellemi kaland nyomtatott szavakat keresgélni. Különösen kedvelem a tematikus szótárakat, legyen szó szlengről vagy éppen orvosi kifejezésekről, és a napokban mindjárt hárommal gazdagodtam. De még mielőtt belevágnék, egy mondat a szótárkészítőkről. Olyanok ők nekem, mint a kódexmásolók, az elmélyülés és a türelem megtestesítői, minden tiszteletem az övék. Itt van például mindjárt Pelczéder Katalin, a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének oktatója, aki hosszú évek munkájával gyűjtötte össze és rendszerezte a gyümölcsnevek térben és időben egyaránt rendkívül gazdag szókincsét. Az eredmény a Gyümölcsnevek szótára, azaz 450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete. A polcon méltó helyét közvetlenül Ambrus Lajos Nagy almáskönyve mellett foglalta el, többek között arra az esetre, ha véletlenül elfelejteném, hogy az édes alma név Zircen édes, ropogós, tojás méretű, sárga színű almafajtát jelöl, csak hogy a vármegyehatáron belül maradjunk. A kötet ugyan elsősorban botanikusoknak, pomológusoknak és agrártörténészeknek kínál segítséget, de a lelkes amatőrök sem járnak rosszul, én például azon kaptam magam, hogy úgy olvasom, mint egy kultúrtörténeti értekezést, és az sem ártott még meg senkinek, hogy megtudta, az árpával érő körte a latinból érkezett tükörfordítással, a mandula viszont olasz eredetű jövevényszó.

Február 20.

Most látom, hogy megint az olaszoknál lyukadtam ki, hiába na, nehéz szabadulni a kötődésektől. De ha már így alakult, folytassuk innen. Ágnes Bánhidi Agnesoni munkája, az Olasz gasztronómiai szótár különösen kedves a szívemnek, és szépen illeszkedik a bakancslistámon előkelő helyet elfoglaló törekvéseim közé. Jelesül, hogy a holtig való tanulás őszinte híveként felelevenítsem az évtizedek során a használatonkívüliség miatt inkább megkopott, mintsem cizellálódott olasz tudásomat. Mert amennyiben (remélhetőleg) legközelebb kiülök egy trattoria teraszára, mégsem kezdhetem a rendelést Dantéval, hogy azt mondja lasciate ogni speranza voi ch’entrate, mert erre még emlékszem. A szótár két részből áll, a szavak az olasz–magyar, illetve a magyar–olasz szekcióban is tematikus csoportosításban találhatók. Mindenre kiterjedő módon tartalmazza mindazt, ami egy kávézóban, étteremben vagy cukrászdában felmerülhet, beleértve a pult és az asztalok mindkét oldalát. A keretesek történetekkel, történelemmel, összetevőkkel és sajátosságokkal szórakoztatnak, az extrák pedig komoly segítséget nyújthatnak azoknak is, akik abban a szerencsében részesülhetnek, hogy Olaszországban tanulhatnak, vagy éppen az erre legalkalmasabb helyen dolgoznának a vendéglátásban. Nekik külön fejezet áll rendelkezésükre az álláskeresés vagy akár a pályázatok témakörében, kifejezésekkel és kerek mondatokkal fűszerezve.

A kötet borítója

Február 21.

Hányatott életem során voltam csálinger (pincér), pultos, annyit mosogattam, mint egy ecuadori bevándorló londoni beilleszkedésének első hónapjaiban, a szakácstanfolyamon szakmai angolból is vizsgát kellett tennem. Egyiket sem bántam meg, sőt, de mit nem adtam volna, ha azokban az időkben kerül a kezembe, éjjel meg a párnám alá a Pincérszótár. Szerzője Stephanides Éva tanár és az angolnyelv-okatás elméletének kiváló hazai szakértője. A szótár ugyanis a vendéglátóhelyeken használt leggyakoribb 2500 szót tartalmazza, oda-vissza elrendeződésben, azaz angol–magyar és magyar–angol részekre osztva. Bizonyos szempontból itt is ugyanaz a helyzet, mint az Olasz gasztronómiai szótár esetében, a pincérek mellett haszonnal forgathatják szakácsok, pultosok, büfések és a kedves vendégek is. Legyenek bár külföldről Magyarországra érkezők, ugyanis a szótár kitér a magyar nyelvterület specialitásaira, ami tágabb lehetőséget biztosít a gulyáson túli világ megismeréséhez is. Szintén külön fejezet foglalkozik az esetleges álláskeresés, pályázatírás közben felmerülő kifejezésekkel, ami adott esetben nem elhanyagolható mankó, tekintve, hogy a külföldön szerencsét próbáló honfitársaink számára Anglia az egyik legnépszerűbb célország. Én mindenesetre betenném a fogkefe mellé, ráadásul a vásárló jogosultságot szerez a szótár online használatára is. Mindhárom könyv a Tinta Könyvkiadó kiadványa.