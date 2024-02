2024-ben immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-től jelentkezhetnek a Veszprém vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek.

A szépségverseny a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18–35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Eddig minden évben nagy érdeklődés övezte a programot, amelyen a hölgyek előbb csak szűkebb környezetükben, majd országos szinten is megmérettethetik magukat.

A tapasztalatok szerint ez jó ugródeszka akár a szépségiparban, akár a médiában szeretne valaki elhelyezkedni. De ha csak egy kis önbizalom-építésre lenne szükség, arra is kiváló lehetőség a viadal.