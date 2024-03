Nemcsak dekoratív egy megfelelő helyen elhelyezett rovarhotel, hanem a kertünkbe csalogathatjuk vele a beporzókat, így remélve a tavalyinál nagyobb gyümölcstermést. Sokan emlékeznek az elmúlt év elképesztő gyümölcsínségére: alig akadt fa, amely termést hozott. Ennek tapasztalataink szerint nemcsak a virágzáskor beköszöntő fagy, de az utána következő esős időszakban a beporzók elmaradása is oka lehetett, hiszen a hosszan tartó csapadékos, szeles időben a kis rovaroknak nem volt lehetőségük meglátogatni a gyümölcsfákat, mielőtt azok elvirágoztak volna, így a virágok terméketlenül potyogtak a földre.

Rovarhotel

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Többféle célt is szolgálhat egy rovarhotel. Egyrészt otthont jelenthet az egyre szűkülő életterű a rovaroknak, némely rovar számára pedig átmeneti otthon, csak az időjárás viszontagságai vagy a fény elől húzódnak be. Más rovarok, például a katicák és a pillangók téli hibernálódási idejüket töltik ezen a szálláson. A rovarhotelben kialakított üregek fészek építésére is kiválóak. A rovarok az adott üreget kibélelik homokkal, agyaggal vagy mohával, és így rakják le petéiket. Emellett a korhadó növényi részekkel táplálkozó rovarok számára a rovarhotel táplálékot is jelent.

Ügyes kezűek akár otthon, a ház körül fellelt anyagokból is elkészítik a saját rovarhoteljüket.

Ezek mérete, kialakítása és anyaga igen sokféle lehet, főleg ha minél több rovarnak akar megfelelni. Ugyanakkor léteznek kifejezetten bizonyos fajoknak kialakított hotelek is, ezeknek olykor speciális nevük van, mint például a darázsgarázs, a méhecskehotel vagy a lepkeház.

Ügyeljünk arra, hogy olyan helyre akasszuk a kis építményeket, ahol nem zavarja egymást rovar és a kertészkedni szándékozó: a kert egy félreeső részében érdemes elhelyezni ezeket, a rovarok ott is megtalálják, és a nagy dongás odavonzza a többieket is.

Nem mellesleg kertünk apró lakóinak tanulmányozására is alkalmat ad egy saját rovarhotel.