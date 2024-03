Csikólegelőről 20 szereplő lépett színpadra, de 30 ember dolgozott a műsoron. Minden generáció részt vett benne, vitték az ötleteket, amelyeket beépítettek. Pethő Anita, a csikólegelőiek vezetője elmondta, szép élmény volt mindannyiuk számára, a felkészüléssel és szerepléssel járó feladatok még jobban összekovácsolták a generációkat.

Fotó: Gyarmati László

Köszöntő beszédében Rejtőné Csizmadia Márta tósokberéndi koordinátor egy filmből idézve megfogalmazta, hogy bármennyire is törekedni kell az egyéni nagyszerűségre – és törekedni kell rá, mert magától nem hullik az ölünkbe –, azt se feledjük, hogy egyetlen egyén sem erősebb a közösségnél. Hozzátette, hogy mind a négy helyszínen nagyon lelkes koordinátorok, és csapattagok voltak, hamar megtalálták egymással a közös hangot.

A fenntartható divatbemutató ötlete a csékúti csapattól ered, amelynek tagjai programsorozatbeli együttműködő városrészüket, Tósokberéndet is bevonták. A padragiak is szerettek volna részt venni a kezdeményezésben, és meghívták az ő párjukat, Csikólegelőt is. A felkészülés kezdetén kisorsolták az évszakokat, a padragiak mutatták be a tavaszi, a csékútiak a nyári, a tósokiak az őszi, a csikólegelőiek a téli divatot. A csikólegelőiek mindhárom csapatot egy újrahasznosított anyagból Kun Gyula ötlete alapján készült barátságkapuval, és minden szereplőt egy Stirling Gréta által készített 3D-nyomtatású bevásárlókocsi-érmével ajándékoztak meg. A műsor utáni vendéglátáson és beszélgetésen megfogalmazták igényüket, hogy kapcsolatban maradnak, meghívják a többieket a rendezvényeikre.