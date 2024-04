A fentieket Ujhelyi István szociáldemokrata európai parlamenti képviselő, a program mentora közölte, aki elmondta, a program idei első kiírásában 35 500 ingyenes vonatbérletet oszt ki az unió, ebből közel nyolcszáz jut a tizennyolc éves magyar fiataloknak. Azt is hozzátette, a magyaroknak járó kvóta későbbi megemelése is várható, hiszen hazánkból rendszeres a túljelentkezés az ingyenes utazási lehetőségre. Nyerj te is, és ismerd meg a kontinenst!

Nyerj európai vonatbérletet és ingyen beutazhatod a kontinenst!

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az érintett fiataloknak április végéig le kell adniuk jelentkezésüket az Európai Bizottság online felületén, méghozzá azok pályázhatnak ebben a körben, akik 2005. július 1. és 2006. június 30. között születtek. Akiket kiválasztanak, ingyenes InterRail-bérletet nyernek, s legfeljebb harminc napig ingyen utazhatnak Európában a július és szeptember között.

Ez lesz a kilencedik pályázati forduló, eddig Magyarországról közel harmincezren pályáztak, és valamivel több mint hatezren utaztak is már a vonatbérlettel. Az uniós program keretében kiválasztott fiatalok legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak, a fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők kísérőket is vihetnek. Hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, kivételes esetekben még repülőjegyre is felhasználható az igazolvány.

A fentieken túl cél az is, hogy az európai fiatalok minél nagyobb száma Magyarországra érkezzen, ennek kapcsán már tárgyalnak a hazai turizmusügynökséggel és a nagyobbik vasúttársaságunkkal.