Elsőként a Kultúrházban Biró Edit vezetésével kézműves nyusziváró foglalkozáson vehettek részt a legkisebbek, ahol csodálatos, kreatív díszek készültek az alkotók ötletei alapján. Ezzel párhuzamosan a falu központjához közeli zöldterületen lelkes lakosok segítségével húsvéti térdíszítést kaptak az út menti bokrok és fák, valamint húsvéti díszbe öltöztették a pihenőhelyek környékét is. Családok, kisgyerekektől a nagymamákig, együtt alkották meg az otthoni húsvéti asztal díszeit.

A második családi alkotónap a falu központjában álló új Községház előtti térre hívta a lakosságot tojásfadíszítésre és koszorúöltöztetésre. A gyerekek húsvéti ajándéksorsolásban is részt vehettek a Dallamvilág Egyesület jóvoltából. Mindkét alkalommal a rendezvények alatt húsvéti és tavaszi dalokból összeállított népdalcsokrokat mutattak be citerán, amelynek során az érdeklődő felnőttek és gyerekek is kipróbálhatták a népi hangszereket. Fontosnak tartják a településen, hogy a felnövekvő új generáció tagjai – a közel 20 éve közismert modern irányvonalú zenekultúra mellett – a hagyományokat is ápoló népi zenei műfajjal, valamint népi hangzásvilággal is megismerkedjenek, a hangszereket megszólaltathassák, s örömmel énekeljék a népi dallamokat is.