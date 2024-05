Igaz, hogy ez egy ősi módszer, amelynek a népi hagyományokban is helye volt?

– Ez így van. Ez egy erjesztési folyamat, a savanyú káposzta is így készül. Régen muszáj volt használni, mert egyfajta tartósítási módszer, most már egy kicsit más a szerepe, mert van hűtőnk meg fagyasztónk. Most már inkább tudatosan építjük be a táplálkozásunkba.

Árgye­lán Alexandra

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ha savanyításról beszélünk, akkor a fermentálás felé vezető úton járunk?

– Igen. Megemlíthetjük a kovászos kenyeret is, az is fermentálással készül. Többféle erjesztési lehetőséget ismerünk, régóta jól kihasználunk.

Mi mindent lehet erjeszteni?

– Ezer arca van, és sok lehetőség rejlik benne. Többféle ismert tejtermék is fermentálással készül. Például a sajtok esetében mennek végbe ilyen folyamatok, amelyek pluszízt adnak kedvenceinknek. Évezredek óta alkalmazzuk a fermentálást, például a borászatban és a sörkészítésnél, tehát egy nagy területet foglal össze.

Valóban egészséges a fermentált zöldségek fogyasztása?

– Talán ezeknek a legelőnyösebb a fogyasztásuk. Ilyenkor tulajdonképpen probiotikumokkal támogatjuk az emésztőrendszerünket, de egyéni egészségi állapottól függ, kinek ajánlható a fermentált zöldség. Az erjesztett zöldségeknek a levét is meg­ihatja, aki szereti. Fermentált üdítő, zöldséglé is készülhet. A káposzta jut először eszünkbe, de fermentálni szinte minden zöldséget lehet.

A zirci piacon rendszeresen kaphatók erjesztett, savanyított termékek, meg is lehet kóstolni azokat

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Megoldható a fermentálás otthon, házilag?

– Elég egy nagyobb edény, üveg, só, megfelelő hőmérséklet, lelkesedés és türelem. Főleg akkor érdemes otthon belefogni, ha valaki megtermeli magának a zöldséget, vagy jó helyről tudja beszerezni. Az első adagnál három nap után kezdjük el kóstolgatni, mert akkor megfigyelhetjük az ízvilág változását, és meglesz a kellő lelkesedés és türelem a folytatáshoz. A zöldség fajtájától függ, mennyi ideig tart a fermentálás.

Csak savanyúságként lehet fogyasztani a fermentált zöldséget?

– Főzve, töltve, rakva is. Például a zöldbableves és a tökfőzelék is készülhet fermentált zöldségből. A befőzési szezon után is nekiállhatunk a fermentálásnak; ha így tesszük el a zöldséget, nem foglalja a helyet a fagyasztóban.