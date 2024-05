Győri Anita elnök elmondta, a társaság, mely félszáz taggal képviseltette magát a fővárosban, felkérte a füredi Eötvös Loránd-iskola több diákját is, hogy tartson velük Budapestre, ahol részt vettek a főváros ikonikus hídja, a Lánchíd ünnepségén tánccal, viselettörténeti bemutatóval.

A nemzeti kulturális örökség elválaszthatatlan része a reformkori viselet Fotó: Reformkori Hagyományőrzők Társasága

– A fiatalok bevonását fontos feladatunknak tekintjük, mert hagyományaink, nemzeti kincseink megőrzése a felelősségünk. A nemzeti kulturális örökség elválaszthatatlan része a reformkori viselet – fogalmazott Győri Anita elnök, aki az érdeklődő tömeget meghívta Balatonfüredre, a Romantikus Reformkori Fesztiválra, amelyet szeptember 27–29-én rendeznek meg a városban.

A Széchenyi lánchídnál, ismertebb nevén Lánchídnál, a budai mederpillérnél az első cölöpöt 1840. július 28-án verték le. Csak ez a munka két évig tartott, pedig állítólag egyszerre nyolcszáz ember is dolgozott rajta.

A Széchenyi István által megálmodott Lánchíd ma is az ország és Budapest egyik leghíresebb nevezetessége, egyben korának legkiemelkedőbb műszaki alkotása is volt. A híd­építés minden problémájának megoldása, az előkészítéstől a megvalósításig Széchenyi érdeme, ám végül a megépült hídon a legnagyobb magyarnak is nevezett személyiség soha nem kelt át. Az építés ötlete akkor fogalmazódott meg benne, amikor Széchenyinek 1820 telén édesapja temetésére kellett utaznia Bécsbe, azonban a jégzajlás megakadályozta átkelését a Dunán.