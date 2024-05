Ha hihetünk a korabeli krónikáknak, minden egy álommal kezdődött: Ferry Porsche 1948-ban létrehozta csapatával azt a sportautót, amely nem csupán útjára indult, de példátlan sikertörténetet is járt be. Az alapító állítólag azt mondta: bármerre nézett körbe, nem talált olyan kocsit, amiről fantáziált volna, ezért úgy döntött, hogy azt maga építi meg. Valóra vált álma tükrözi mindazon értékeket, amelyek megkülönböztetik a Porschét minden más gépjárműtől.

Az első, acélvázas szerkezetű prototípus még csak 35 lóerő teljesítménnyel bírt, és 135 kilométer per órás végsebességre volt képes, aztán a meglepően nagy kereslet arra inspirálta mérnökeiket, hogy később újabb és újabb változatokkal rukkoljanak elő. Onnantól kezdve a saját jelvénnyel (…amelyben a németországi Stuttgart jelképét, az ágaskodó paripát kombinálták a württembergi címerrel) díszített négykerekűek folyton ott tetszelegtek a nemzetközi reflektorfényben, hiszen konstruktőreik engedtek a modern idők hívó szavának. A márka világhírnévre tett szert.

A királynék városába összesereglett, példásan karbantartott modellek mindegyikéhez kapcsolódik egy-egy történet, igaz, így is mindegyikről árulkodott a hagyomány, az innováció, a dizájn, a funkcionalitás, illetve az exkluzivitás. A nevet persze a motorsportban elért sikerek is ismertté tették, miközben a négykerekűek biztonságát folyamatosan fejlesztették. A klasszikus, hazánk különböző szegleteiből – de határainkon túlról is – érkező modellek között találkozhattunk 911-essel, a jellegzetes kacsafarok-légterelővel a spoiler-divatot útjára indító Carrerával és Turbóval, továbbá 914-essel, 924-essel, 944-essel, 968-assal, 928-assal, 959-essel, 964-essel, 993-assal, 996-ossal, aztán szabadidő-terepjáróval, de, mert a tervezők nyitottak az elektromos jövő felé is, hibrid hajtású járgánnyal is. A sikermodellek számtalan kivitelben és színben pompáztak. Nem volt egyetlen jelenlévő számára sem kétséges, hogy elhivatott tulajdonosaik odahaza elkötelezetten törődnek velük, hiszen ezek az ikonikus és áramvonalas autók érdemesek arra, hogy megőrizzék őket az utókornak.

A hazánkban is népszerű, gyönyörű megjelenésű és bivalyerős – ugyanakkor az átlagembernek megfizethetetlen – álomautók a hétvégi Porsche Meets & Events program főeseményeként délután vármegyeszékhelyünk belvárosában is felvonultak rendőri kíséret mellett. Ez nem esett éppen nehezükre, mivel a valaha gyártott Porschék majd’ háromnegyede a mai napig rója az utakat, ami a kiforrottságukra, az időtállóságukra és a megbízhatóságukra utal. Miután dolgom végeztével beültem a kis dobozos autómba, eszembe jutott, miszerint egy Porsche mindig álom lesz, nemcsak új, hanem használt formában is.