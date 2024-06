Az elmúlt években olyan ételek nyertek a versenyen, mint a Harcsa&Krumpli, a Vízikutya, a Pulled Ponty, a Gofcsi vagy a Balatoni nyelves. Az idei fő újdonság, hogy stranddesszert kategóriában is különdíjat adnának a legjobbnak – akár a hagyományos palacsinta, gofri vagy rétes kreatív megújításával, vagy egy teljesen új stranddesszert kitalálásával. A versenyben idén is kiemelten értékelik a pénztárcabarát ételeket, vagyis azt, ha egészséges és lehetőleg helyi alapanyagokból sikerül elérhető áron kínálni a nevezett fogást.

Fotó: Heim Alexandra

Két éve külön díjazzák a strandbisztró és a strandbüfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehet indulni, ebben a kategóriában is már erős a balatoni kínálat. Idén is szeretnének vegetáriánus, illetve vegán különdíjat kiadni, ezért biztatják a nevezőket, hogy ebben a műfajban is nevezzenek ételt, mivel ezen a téren kiemelten fontos erősíteni a balatoni kínálatot. A versenyre július 10-ig lehet nevezni az [email protected] e-mail-címen.

A Balatoni KÖR július 31-én osztja majd ki a díjat, miután július 24-ig előválogatással kiválasztják azokat, akik a döntőbe jutnak. A zsűri tagjai minden helyszínen több ételt is megkóstolnak majd, hogy teljes képet kapjanak a büfé kínálatáról, és az egyes helyszíneken döntik el, hogy mely ételek lesznek esélyesek az Év strandétele címre.