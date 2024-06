Június 10.

Kedves Paidagágász Néni! Hun házasodunk hun meg elválunk különb féle jerekekkel kísérletezünk – írta a csodálatos Weöres Sándor egykoron. És ez így megy azóta is, rövid szünetekkel. Ha például az embernek gyermekei vannak, és szerencsés esetben szépen felnőnek, akkor könnyen elhatalmasodhat rajta az érzés, hogy na, ez is megvolt, még sincs este. Ez persze azonnal megszűnik, ha még nagyobb szerencse esetén unokái születnek, mert akkor kezdődik újra az egész. Kicsit másként ugyan, de mégis. Olyan ez, mint az örök körforgás misztériumának egy apró részlete, vagy maga a történelem. Visszatér minden kamatostul, vagy éppen nem, mindenesetre a permanens szórakozás garantált. A magam részéről a gyerekeimmel nem komplikáltam túl a dolgokat. Egy kicsit neveltem, sokat növeltem, a legjobb tudásom szerint. Nem sokkal különbözve attól a megszépülő emlékekre alapozó iskolától, mely szerint velünk sem gondolták túl a dolgot a szüleink, aztán mégis felnőttünk valahogy. Ami egyébként szent igaz, viszont az is, hogy a világ közben rengeteget változott – és nem mindig előnyére –, s ebben a megváltozott világban természetesen a kölykök is egészen mások.

A könyv borítója

Szóval azt nem állíthatom, hogy a lányaim növekedése közben szakadatlanul bújtam volna a szakirodalmat, de az unokáim esetében határozottan javuló tendenciát mutatok e tekintetben. Most például mindjárt két kötetet is lapozgatok párhuzamosan, és nem is haszontalanul. Az egyik Mary Sheedy Kurcinka Intenzív gyerekek című kötete, melynek különösen az alcíme fogott meg azonnal, miszerint kézikönyv a kimerítő, szuperérzékeny, de kreatív és izgalmas gyerekek szüleinek. Na, ez lennék én, gondoltam rögvest, mint afféle célközönség vagy mi, azzal a nüansznyi különbséggel, hogy életkoromnak megfelelően immár nagyfaterré változtam. A többi stimmel. A kimerítő annyiban, hogy az örvendetesen gyakori együttlétek várva várt estéin többnyire már alig vonszolom magam, képes vagyok ülve belealudni egy mellékmondatba, és nagyjából úgy nézek ki, mint Hrabal úr csodálatos könyvében az a sörgyári alkalmazott, akit Pepin bácsi folyamatosan vegzál a történeteivel, és a nap végére már nincs egy ép porcikája. A szuperérzékeny is rendben van, a kreatív és izgalmas pedig különösképpen. Mindezekhez társul még a lehengerlő humorral elegy megdöbbentő bölcsesség, az akarat kialakulása, az éntudat megjelenése és az összes többi viccesen fájdalmas vagy fájdalmasan vicces kísérőjelenség. Idegesebb vagy fásultabb óvónők szerint az ilyen gyerek ugyanakkor lehet nehezen szocializálható és kezelhető, sőt egyenesen hiperaktív, archaikusabban egy bűnrossz égedelem, vesd össze büdös kölök.