- A búza áremelkedése két éve tartó folyamat. Évek óta csökken Magyarországon ennek a gabonának a vetésterülete. Megnövekedett a kereslet, felhúzta az árakat. A termelők minél magasabb összegért szeretnék értékesíteni termésüket. Az Eurostat elemzése szerint pedig a hazai háztartások sokat költenek élelmiszerre. Kiadásaik egyötödét fordítják erre a célra. Ugyanakkor folyamatosan drágul a munkaerő és emelkedik a szállítási költség. Tavaly augusztus óta a malom, ahonnan szállítunk, háromszor emelt árat – mondta el Papp Zsanett Odett, a veszprémi Derce Pékbisztró vezetője.

Javuló kilátások

Árnyalja a piaci helyzetet a friss hír, miszerint hat élelmiszer, köztük a búza finomliszt esetében beavatkozik a kormány az árak alakulásába. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a napokban, az év első kormányülése után. A döntés alapján a hat termék árát – így a lisztét is – február 1-jétől vissza kell vinni a tavaly október 15-én érvényes szintre. Papp Zsanett Odett szerint bizakodásra ad okot a jövőre nézve ez a befagyasztás, de már október előtt jelentős alapanyagár-emeléseket kellett megélniük. Tehát év elején muszáj volt megnövelniük termékeik árát. Horváth László, az egyik zirci pékség vezetője is örül a bejelentésnek, ugyanakkor megjegyezte, hogy a liszt beszerzése költségeiknek csak egy szeletét jelenti. Wolf Ferenc, a bakonyoszlopi pékség vezetője még nem tudja, a nagykereskedelmi árakat hogyan alakítja az árstop. Reméli, javítja kilátásaikat. Azt valószínűnek tartja, hogy jövedelmezőségüket befolyásolja, azaz költségeiket könnyebben kitermelhetik, és bíztató szerinte abból a szempontból is, hogy ne kelljen a továbbiakban újra árat emelniük.

Kevesen szisszentek fel

A zirci Horváth Pékség vezetője, Horváth László elmondta lapunknak, hogy január első napjaiban már az új árakon kínálták áruikat, ami jelentős emelést jelentett. Alapos gazdasági számításokat végeztek, az alapanyagárak, az üzemanyag-költségek és a bérek miatt kényszerültek a változtatásra. Üzleteikben januárban visszaesett a forgalom, de ez minden esztendőben így van, ez nem függ össze az ármódosítással. Inkább azzal, hogy a karácsonyi időszakban jellemzően többet költenek az emberek, ezért ilyenkor viszont visszafogják kiadásaikat. Szűkösebb a pénztárcájuk az első negyedévben. Az is igaz, hogy az ünnepekkor többet ettek a szokásosnál, viszont az új év első heteiben igyekeznek visszatérni a kevésbé megterhelő étkezésekre.

– Nálunk kevesen szisszentek fel az év eleji árak láttán. Vásárlóink többsége törzsvevő, nem teljes egészében az árérzékenység a meghatározó választásaiknál. Egyre inkább az egészségmegőrzést segítő termékeket keresik, akár kevesebbet, de jobb minőségű pékárut igyekeznek venni, elfogyasztani. Mi pedig nem szeretnénk alább adni eddigi színvonalunkból. Prémium minőségű lekvárt használunk, aminek például szintén nagyon megemelkedett a beszállítói ára. De ezt a döntésünket, ezt a hozzáállásunkat lényegesnek tartjuk és tartósítószert is keveset alkalmazunk. Emellett az elveink mellett kitartunk – szögezte le Horváth László.

Bakonyi falvakba szállítanak

Wolf Ferenc, a bakonyoszlopi pékség vezetője ugyancsak az áremelésükre okot adó tényezők közé sorolta a liszt drágulását, a gáz és a villanyáram árát, az alkalmazottak fizetésének növelését. Azt vallja, hogy anyagilag is meg kell becsülniük embereiket, ha a szakmához értőket, a családi vállalkozásuk iránt elkötelezetteket meg akarják tartani. Kis pékségként működnek, harmincegy éve vannak a piacon. Összesen, az áruszállítókkal és a takarítókkal együtt tizennégyen dolgoznak egy csapatként. Tucatnyi bakonyi falu óvodája, iskolája, kisboltja a partnerük. Ebből adódik, hogy elsősorban kilós és félkilós házikenyeret, kiflit, zsemlét készítenek. Próbálkoznak ugyan töltelékes, édes termékekkel, de azokból a vevők az áruházláncokban olyan választékot találnak, amivel nem vehetik fel a versenyt. A községek kisboltjainak vásárlói pedig kimondottan árérzékenyek, a megszokotthoz termékkörhöz jobban ragaszkodnak.

A bakonyoszlopi Wolf Pékség vezetője szerint a költségek emelkedése a kisebb pékségek végét jelentheti. Véleménye szerint a multiknak könnyebb a fennmaradás, többek közt mások a beszerzési feltételek ugyanis nagyobb tételek esetében. Üzemüknek még az jelenthetne előrelépést, ha nagyvárosban tudnának szakboltot nyitni. Érdemes lenne a kereslet okán, ám sajnos a megfelelő méretű településektől, Veszprémtől, Győrtől messze található pékségük.