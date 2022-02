Rámutatott: nehezen indult a tavalyi év, májusban tették lehetővé a járványügyi intézkedések a nyitást, eleinte csak részlegesen, korlátozások mellett. Ezt követően az időjárás sem kedvezett, így a szokásos június elsejei strandnyitás a hónap közepére tolódott.

– 2018-hoz és 2019-hez képest még az ötven százalékot sem érte el a látogatottság 2021-ben. Ez 2020-ban értelemszerűen még kevesebb volt – magyarázta Nagy Zsolt. Hozzáfűzte, idén valószínűleg még nem érik el a 2019-es szintet, de bíznak benne, hogy a látogatottsági mutatók alapján közelítenek majd hozzá.

Nagy Zsolt a Naplónak nyilatkozva elmondta: a Várkertfürdő, a Perutz Stadion és a városi sportcsarnok által körülhatárolt egyhektáros területen egy 4200 négyzetméter alapterületű, négycsillagos (vagy négycsillagos superior) szállodát szeretnének építeni, 60 szobával

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Megtudtuk, nagyon népszerűek voltak az évek óta következetesen szervezett tematikus programok, melyek már beépültek a köztudatba. Kiemelt program volt tavaly a Várkertfürdő 18. születésnapja, az ehhez kapcsolódó hétvégi rendezvénysorozat több mint 2000 látogatót vonzott, de népszerűnek számítottak az éjszakai fürdőzések is.

– Több éjszakai fürdőzést is szerveztünk, ezek látogatottsága 500 fő körül mozgott. Valószínűleg azért is voltak ilyen népszerűek ezek a programok, mert a járvány miatt korlátozott volt a fiatalok szórakozási lehetősége, és igyekeztek minden alkalmat megragadni – jegyezte meg a vezérigazgató.

Kiemelt hangsúlyt fektettek a szaunák népszerűsítésére is, ezért rendszeresen szerveztek szaunaestet. Ezek is telt házas programok voltak: a mesterszauna ötven fő befogadására alkalmas, de legutóbb már két turnust kellett indítaniuk a nagy érdeklődés miatt.

Tavaly magas kihasználtsággal működött a Várkertfürdő 14 szobás minihotele, mely 2020 óta elérhető a vendégek számára.

– Az elmúlt évek arról szóltak, hogy koncepciókat állítsunk fel a fürdő fejlesztésére. Az egyik ilyen cél az infrastruktúra-fejlesztés: jó lenne végleges irányba elmozdulni a parkolóhelyek létrehozása tekintetében, emellett szükségszerű lenne kialakítani egy főbejáratot, hiszen a gyógyászatot és a nyári pénztárakat is beleszámítva négy belépési pontja van a fürdőnek. Megfogalmaztuk a szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos célokat is, többek között a pihenőterek kialakítása tekintetében. Egyrészt nagyobb kapacitás kiszolgálására kell méretezni a pihenőtereket, másrészt a fürdőzési szokások átalakítására is törekszünk: szeretnénk, ha az emberek kicsit több időt töltenének nálunk pihenéssel, kikapcsolódással. Ezenkívül nagyobb álmokat is megfogalmaztunk, melyek megvalósítására talán a jövőben lehetőségünk nyílik, ilyen például a gyerekek számára egy fedett vízi világ kialakítása – ismertette Nagy Zsolt. Hozzátette, emellett (mivel a fürdő tavaly ünnepelte a 18. születésnapját) időszerű lenne már több korszerűsítési munka a gépészet és az üzemeltetés terén, illetve a gazdaságosabb működtetés érdekében napelemrendszerre, valamint hőszivattyúra is szükség mutatkozik. – Tavaly anyagi lehetőségeinkhez mérten, pályázatok hiányában fogtunk bele néhány beruházás előkészítésébe. A pihenőterek tervezés alatt állnak, emellett hozzáláttunk egy homokos tengerpartot idéző napozótér kialakításához – árulta el a vezérigazgató.

A négycsillagos szálloda látványterve

Forrás: Várkertfürdő

Nagy Zsolt szólt a Várkertfürdő, a Perutz Stadion és a városi sportcsarnok által körülhatárolt egyhektáros területen kialakítandó hotelről is, melynek előkészítő munkálatait 200 millió forinttal támogatta a kormány. Mint mondta, már kiválasztották a tervezőt, a koncepcióterv összeállítását pedig a terv-, majd a kivitelezési dokumentáció elkészítése követi. Mindezek után, ha már a szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak, forrás hiányában feltételes közbeszerzés következik. A vezérigazgató hozzáfűzte, a szükséges forrás biztosítása érdekében folyamatosak az egyeztetések.

Kifejtette, egy 4200 négyzetméter alapterületű, négycsillagos (vagy négycsillagos superior) szállodában gondolkodnak három szinttel, 60 szobával. A földszinten szállodai szobák, recepció, lobbibár, konferenciaterem, étkező és konyha kapna helyet. Az első emeleten nagyrészt szállodai szobák lennének, illetve egy kisebb wellnessvilág élménymedencével, szaunával és masszázsszobákkal. A második, kisebb alapterületű emeletre pedig hat lakosztályt terveztek, elsősorban a családok részére.