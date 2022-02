Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program miatt is fontos cél, hogy a helyiek és a városba látogatók a legegyszerűbben jussanak hozzá a programokról és látnivalókról szóló információkhoz. Ebbe a felkészülésbe illik a turisztikai honlap megújítása is. Hozzátette, 2023-ra a tervek között szerepel egy egységes jegyrendszer létrehozása, a kezdeményezéshez a város kulturális intézményei mellett az érsekség is csatlakozott.

A megújult turisztikai honlapot (veszpreminfo.hu) Bérci Beáta, a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be. Kiemelte, a bő egyéves fejlesztés eredményeként létrejött új weboldal nemcsak honlapfejlesztést, hanem jelentős tartalmi megújulást is jelent. A korábbi felület sem a technikai, sem a látogatói elvárásoknak nem felelt meg. Az új oldal dizájnosabb és látogatóbarát, valamint egyszerűbben elérhetők rajta a turisták számára hasznos információk. Az oldal magyar mellett angolul és németül is olvasható.

Az ügyvezető hangsúlyoz­ta, új tartalmi elem a Ba­kancslista menü – ahol programokról, látnivalókról és gasztrohelyekről olvashat a turista – és az Élmények minden évszakban menüpont, utóbbiban a rendszer egy- és többnapos programajánlót ad a beállított paramétereknek megfelelően. Szintén új­donság, hogy a honlapon lehetséges előre időpontot fog­lalni csomagmegőrzésre és idegenvezetésre. Az oldalon a veszprémi mellett a környékbeli látnivalókat is összegyűjtötték, és a turisztikai iroda márciusra új turisztikai térképet jelentet meg. A honlapfejlesztést az iroda az önkormányzattól kapott támogatásból finanszírozta.