Ahogy minden nyáron, idén is várhatóan megnövelik a Zircen áthaladó forgalmat a Balatonon nyaralók, fürdőzők, ugyanis a bakonyi kisvároson át halad a 82-es főút, ami Győrt és Veszprémet köti össze. Emellett ebben az évben mindhárom meleg hónapban és még szeptemberben is vágányzár lesz érvényben, így Zirc és Veszprém között pótlóbuszok szállítják az utasokat, vagyis a vasúti forgalom is a közútra terelődik át ezen a szakaszon. S azt sem felejthetjük el, hogy Zirc és környéke kedvelt turistacélpont intézményei és a közeli túraútvonalak miatt. Mindez hatással van a közlekedésbiztonságra, ami szóba került a városi önkormányzat képviselő-testületi ülésén.

A zirciek szeretnék, ha gyakoribb lenne a sebességmérés a városban, főként a 82-es főúton, ami áthalad a településen

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A zirci önkormányzat lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint a képviselő-testületi ülésen a gyorshajtók kapcsán képviselői kérdésre válaszolva Ficsor Karolina Diána rendőr alezredes, megbízott kapitányságvezető kifejtette, semmi akadálya nincs annak, hogy a rendőrség részéről Zirc belterületi útjain sebességmérés történjen.

Az szintén jó hír, hogy a képviselő-testület vállalta, hogy bruttó két és fél millió forintos összeggel hozzájárul a veszprémi térfigyelő diszpécserközpont kialakításához. Ennek célja, hogy a nap huszonnégy órájában láthatóak legyenek a közterületi kamerák felvételei – a zirci kamerák felvételei is –, és ez is segítse, hogy hatékony azonnali intézkedésekre nyíljon lehetőség szükség esetén.

A zirci önkormányzat döntéshozói a gyorshajtók kiszűrése érdekében traffibox telepítését szintén mérlegelték, ennek költségvonzata miatt azonban úgy döntöttek, hogy megvizsgálják a fejlesztéshez szükséges pályázati lehetőségeket.

Az egyébként nyugodt bakonyi kisvárost átszeli a 82-es főút, aminek forgalmát nyáron a Balatonra utazók is fokozzák

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Balesetek okán sajnos nemrégiben is többször írtunk Zircről és környékéről, a közelben az elmúlt hétvégéken két motoros halt meg ütközés következtében a 82-es főúton és a városközpontban is történt a közelmúltban egy eset, amikor fának csapódott egy jármű. A kisvárost átszelő főúton a gyalogosoknak érdemes kellő körültekintéssel átkelniük még a zebrákon is, és nyilvánvalóan a gyorshajtás, a sebességkorlátozások figyelmen kívül hagyása mellett a zaj is zavarhatja a lakosokat.