“Az ingatlan jelen állapotában nyaralóként használható, fűtési rendszer kiépítésével azonban állandó lakhatásra is alkalmas lehet. A tető héjazata néhány éven belül cserére szorul. Elektromos fűtés kialakításához a villanyhálózatot bővíteni szükséges, de gáz központi fűtés kiépítésére is van lehetőség. Az ingatlan befektetési célra, nyaralónak vagy egy-két személy állandó otthonának is ideális lehet. A ház befejezéséhez a már begyűjtött információk, szakemberek elérhetősége valamint az eddigi munkák elvégzéséről a részletes leírások rendelkezésre állnak. A ház helyi védelem alá vonása pályázati lehetőséget biztosíthat a ház műemlék állapotú helyreállítására.

Nemesvita a Keszthelyi-fennsík erdőkkel határolt völgyében fekszik, fő vonzerejét a festői szépségű fekvése, csodálatos panorámája a Balatonra és a tanúhegyekre, valamint borospincéi és a régmúltat idéző népi lakóházai adják. Kanyargós utcáin sétálva az ember úgy érzi, hogy a Balaton Szentendréjén találta magát.[...]”

